韓國瑜盼加拿大支持台灣加入CPTPP 共促進步與繁榮

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長韓國瑜今天接見加拿大駐台代表倪傑民時表示，盼加國支持台灣加入CPTPP，共促跨太平洋地區的進步與繁榮；倪傑民回應，加國歡迎台灣申入CPTPP，且台灣的加入，將有助促進區域內自由、公平及以規則為基礎的貿易。

加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）一行，今天赴立法院拜會韓國瑜，國民黨立委徐巧芯、民進黨立委莊瑞雄、民眾黨立委張啓楷等人在場，開放拍照後閉門會談；立院晚間發布新聞稿表示，會談約50分鐘，氣氛友好愉快。

韓國瑜致詞時說，台灣民眾對加拿大的印象良好，且加國幅員遼闊、風景秀麗、物產豐富，台加貿易往來密切，雙方互為重要貿易夥伴，於去年簽署投資促進及保障協議（FIPA），貿易額突破120億加元。

韓國瑜指出，今年加國擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，盼加國政府能支持台灣加入CPTPP，共同促進跨太平洋地區的進步與繁榮。

倪傑民致詞時說，加國正與台灣經濟部洽簽供應鏈韌性架構，他非常樂見這些發展，而台灣經濟體制完善，亦是推動自由貿易的典範；加國非常歡迎台灣申請加入CPTPP，並預期台灣的加入，將有助於促進區域內自由、公平及以規則為基礎的貿易。

倪傑民說，加拿大和台灣在公民社會、韌性發展、關鍵基礎設施、錯假訊息與網路攻擊等威脅民主的外來因素等領域，也有莫大的合作空間。

此外，倪傑民邀請韓國瑜及立委，參加4月16日在高雄市舉辦的「世界原住民觀光高峰會」，屆時將會有來自加國原住民及相關產業代表團來台共襄盛舉，期許未來加台共同合作促進原住民的權益。（編輯：林克倫）1130328