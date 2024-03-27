韓國瑜接見歐洲商會訪團 盼台歐高等教育有更多交流

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（中央社記者范正祥台北27日電）立法院長韓國瑜今天接見歐洲商會（ECCT）訪問團時，表達他對台灣與歐洲知名大學加強文教交流的想法，希望歐洲商會能鼓勵知名學府來台設點，有助於促進雙方人民及文教交流，共創雙贏。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）一行到立法院拜會韓國瑜，立法院副院長江啟臣等人也在場，會前開放拍照後閉門會談。

立法院晚間發布新聞稿表示，韓國瑜指出，2023年歐盟是台灣第4大貿易夥伴；至今年2月底，歐洲各國對台累計投資金額達723億美元，接近世界各國來台投資總額的1/3。

韓國瑜致詞時提及，成長過程中，台灣民眾普遍認為歐洲對台灣來說位處偏遠，彼此陌生，但近年來雙邊交流日趨密切，台灣民眾透過觀光旅遊、文化交流及經貿往來，已加深了對歐洲國家的認識，不僅拉近了彼此心理上的距離，也意識到歐洲對台灣的重要性。

另外，韓國瑜指出，歐洲商會「2024建議書」中強調台灣面對的經濟復甦重點，主要在於改善再生能源、人才培育及國際化等3個問題，他贊同並引述論語益者三友為「友直、友諒、友多聞」，歐洲商會對立法院的相關建言，相信各黨派立委都會虛心聆聽。

尹容表示，曾與韓國瑜於高雄市長任內及江啟臣擔任國民黨主席時見過面，今日再晤，倍感親切。

尹容指出，歐洲商會是歐洲各國企業在台灣的代表，會員已超過1000人，主要目標之一就是確保歐洲企業對台灣的投資環境能保持正面的看法，目前歐洲企業對台投資金額已超越了美國及日本對台投資的總和，歐洲商會對此成績相當滿意。

他說，台灣不但擁有吸引外商的半導體產業及優秀的工程師，且投資環境良好，必能持續吸引更多歐洲企業到台灣投資。

尹容表示，他們注意到台灣半導體大廠台積電開始在歐洲投資，2023年初台灣對歐洲直接投資金額約為54億美元，到年底歷年累計投資金額已達187億美元，可見台灣對歐洲的投資大幅增加，歐洲商會樂見並支持此一正面發展。

他說，歐洲商會每年向台灣政府提出近百項建言，其中約20%的建言在提出的第1年起就獲採納或解決，行政效率相當驚人，讓各國商會深感欣羨，都認為歐洲商會與台灣政府保持了絕佳的互動關係。

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雙邊交流時，韓國瑜感謝歐洲商會建言，也特別表達他對台灣與歐洲知名大學加強文教交流的想法，希望歐洲商會能鼓勵歐洲知名學府來台設點，有助於促進台歐雙方人民及文教交流，共創雙贏。

江啟臣則表示，歐洲商會對於台灣政府相關施政作為具有極高的影響力；台歐仍有加強雙邊投資及經貿往來的空間，現在台灣在安全議題上雖受國際關注，但相信只要各國持續加碼對台投資，讓台灣與國際市場緊密接軌，就更能確保台灣的安全，也符合各國的利益。（編輯：楊蘭軒）1130327