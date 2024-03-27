泛歐綠黨訪團：支持台灣已成歐洲許多政黨共同價值

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（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院長韓國瑜今天接見泛歐綠黨訪問團時表示，感謝泛歐綠黨這幾年對台灣在外交上的支持。泛歐綠黨訪問團團長包瑞翰則說，支持台灣已經成為歐洲許多政黨共同的價值與想法。

泛歐綠黨訪問團訪問台灣，由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率團。韓國瑜、立法院副院長江啟臣等人今天在立法院接見包瑞翰、歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，另譯：郝泰拉）等人，雙方先合影、公開致詞後，進行閉門會談。

韓國瑜致詞提到，泛歐綠黨的宗旨及理想，以及對自然與環境的愛護，已經從歐洲像是地震的震央一樣，慢慢傳到世界各角落。

韓國瑜也說，他要特別感謝泛歐綠黨這幾年對台灣在外交上的支持，而郝塔拉是第一次來到台灣，這幾年也大聲呼籲歐洲國家、特別是國會，要跟中華民國的立法院加強來往及交流，他要再次致上感謝之意。

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包瑞翰透過翻譯指出，對於支持台灣這件事情，其實並不是太特別，因為支持台灣已經成為歐洲許多政黨共同的價值與想法，在歐盟有許多其他政黨，都希望致力提高整體的民主凝聚力，他認為大家都是站在民主陣營這一端，大家要共同合作，對抗威權體制的擴張。

包瑞翰說，大家的交流不應只侷限在行政部門或貿易關係，人與人的交流也至關重要，政黨跟政黨間的交流、國會對國會之間的合作關係也非常重要，期待韓國瑜任內繼續致力推動國會外交，讓大家有更多合作交流機會。（編輯：翟思嘉）1130327