肯定台灣可信賴 泛歐綠黨訪團團長：我們是民主隊

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）全球威權主義擴張，歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰今天表示，台灣是可信賴、與世界利益緊密結合的好夥伴，希望歐台拓展廣泛關係，也希望維持台海和平穩定以利社會蓬勃發展，民主陣營要互相扶持，「我們是民主隊」。

泛歐綠黨訪問團訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率團。包瑞翰、歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，另譯：郝泰拉）、德國國會綠黨黨團副主席布魯格（Agnieszka Brugger）等人下午在外交部召開記者會。

外交部昨晚宴請訪團，副總統當選人蕭美琴也出席，包瑞翰面對中央社提問有關如何與新政府合作時表示，歐洲國家與台灣未來如何具體合作，得看總統當選人賴清德上任後，雙方如何進一步交流。

包瑞翰說，以過去來看，歐洲與台灣可在許多議題攜手，包含對抗認知作戰、能源議題及雙邊貿易都是可觸及的討論內容，駐歐盟代表李淳是優秀的經濟專家，歐洲議會成員曾與李淳商討如何打造更具韌性的供應鏈，雙方合作有很大潛力，「因為台灣是可以信任的盟友」。

總統蔡英文日前接見泛歐綠黨訪問團，期待在假訊息防制、供應鏈安全以及經貿交流，有更緊密合作。包瑞翰表示，此次訪台與台灣政府部會首長見面，也與台灣主要政黨領袖、智庫會面。

談及訪台動機，包瑞翰表示原因有三，首先，全球威權主義擴張，嚴重影響各地人權法治社會，「我們堅信民主陣營要互相扶持，我們是民主隊（Team Democracy）」；再者，台灣經濟、政治與社會發展蓬勃，希望藉此行更認識台灣。

包瑞翰說，第三，希望找尋可以合作的領域；他表示，過去幾年蔡總統在歐洲結交許多新朋友，這不是客套話，而是歐洲與台灣的政治關係確實出現良性變化，幾乎都是支持台灣的討論。

他強調，台灣是可信賴、與世界利益緊密結合的好夥伴，不只有堅實半導體產業，更希望歐台拓展廣泛領域的關係，同時也希望維持台海和平穩定，以利社會蓬勃發展。

包瑞翰指出，此行希望促進歐洲國家與台灣「人與人、政黨與政黨、國會與國會」的友誼，歐洲對台議程的討論不該只限於兩岸議題，而應在多元文化、蓬勃民主的共享價值互相交流。（編輯：翟思嘉）1130327