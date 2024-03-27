泛歐綠黨訪團團長：安全現狀會變化 台需不對稱戰力

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）有關歐洲國家對外軍事支援，泛歐綠黨訪問團團長包瑞翰今天表示，俄烏戰爭後，歐洲提供武器和其他援助給烏克蘭，如今意識到更多新的安全現狀可能變化，「知道台灣要彌補不對稱作戰戰力」，這些議題需要進一步討論。

泛歐綠黨訪問團訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率團。包瑞翰、歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，另譯：郝泰拉）、德國國會綠黨黨團副主席布魯格（Agnieszka Brugger）等人下午在外交部召開記者會。

外國駐台媒體詢問有關歐洲對外軍事支援相關議題，包瑞翰表示，民主就像烏龜，烏龜持續向前爬行，不會突然轉向，且動起來就不會突然停止。

他說，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲提供武器和其他援助給烏克蘭，如今意識到更多新的安全現狀可能有變化，「知道台灣要彌補不對稱作戰戰力，或許有戰機、坦克，但這些不一定是台灣需要的」，因此前述議題都需要進一步討論。

包瑞翰昨天訪問民進黨時指出，世界低估了來自中俄的威脅，俄國如果是颱風，中國就像氣候變遷，希望未來能與台灣共同推動價值外交，包含政黨交流與國會外交。

包瑞翰說，台灣自2019年來首次出現在歐洲議會辯論會標題上之後，歐洲議會及其他夥伴就在台灣議題以及新疆、香港、西藏、南海議題逐漸產生跨黨派共識。（編輯：翟思嘉）1130327