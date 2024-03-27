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蕭美琴：挺台已成為歐洲議會跨黨派共識

2024/3/27 12:50
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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）外交部昨晚宴請泛歐綠黨訪問團，副總統當選人蕭美琴出席晚宴時表示，欣見近年支持台灣已成為歐洲議會及各國國會跨黨派共識，期盼未來在堅實基礎上持續深化台歐盟合作與交流。

外交部發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮26日以晚宴歡迎歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）所率領的「泛歐綠黨訪台團」，他感謝歐洲議會及德國國會議員長期堅定支持台灣的情誼。晚宴也邀請近期訪問歐洲的副總統當選人蕭美琴出席與訪團交流。

吳釗燮感謝歐洲議會及德國國會近年來持續強化對台灣的支持，包括關切台海緊張情勢，支持台灣國際參與，並呼籲歐盟及德國深化與台灣各項實質交流，為促進雙邊關係帶來強勁動能。

蕭美琴表示，透過實地造訪更能瞭解台灣，並彰顯台歐盟為民主、自由、法治、人權的理念相近夥伴：欣見近年來支持台灣已成為歐洲議會及各國國會跨黨派的共識，期盼未來在此堅實基礎上，持續深化台歐盟合作與交流。

包瑞翰強調，支持民主台灣及台海和平穩定不僅符合歐盟價值，更與全球及歐洲的繁榮利益相繫，相信下屆歐洲議會將延續友好動能。

包瑞翰說，台灣身處威權擴張的最前線，捍衛民主價值及區域和平的精神令人敬佩，未來盼與台灣攜手鞏固強化民主發展。

外交部表示，雙方並就區域政經情勢、反制假訊息、深化雙邊經貿合作等議題深入交換意見，並同意將持續深化台灣與歐洲議會及德國國會等各項合作交流，進一步堅實雙方基於共享價值的友好關係。（編輯：郭無患）1130327

#台灣
#包瑞翰
#歐洲議會
#蕭美琴
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