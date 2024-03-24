外交部：蕭美琴訪歐洲議會副議長接待 彰顯夥伴關係

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，副總統當選人蕭美琴應歐洲議會跨黨團重量級議員邀請訪歐洲議會，獲第一副議長卡拉斯（Othmar Karas）代表議長梅特索拉（Roberta Metsola）接待，此行為蕭美琴首度於就職前應邀訪歐，彰顯台灣與歐盟是理念價值夥伴。

外交部上午發布新聞稿表示，這次訪問順利，有助增進歐方對台灣致力維護台海和平穩定的了解，並深化及開拓台歐盟各領域合作。

蕭美琴訪問期間，曾會晤歐洲議會對中國關係代表團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯，凱勒）等被中國制裁的歐洲議會議員，並與外交委員會、對中國關係代表團及友台小組成員，分別就台歐盟共同關切議題交換意見。

蕭美琴另出席歐洲議會友台小組主席蓋勒主持的歡迎酒會，現場包括副主席科瓦契夫（Andrey Kovatchev，另譯，柯契夫）、李克（Dominique Riquet，另譯，里克）、議員恩席普（Andrus Ansip，另譯，安席蒲）、芙緹嘉（Anna Fotyga）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）等重要友台議員及議會黨團政策顧問出席。

外交部指出，蕭美琴感謝友台小組成員長期以來對台灣的堅定支持，並盼歐盟持續以實際行動支持民主台灣。

外交部表示，台歐近年來雙邊互動大幅提升，歐盟領袖峰會去年6月30日首度於結論中納入對台海情勢的關切，顯示支持台海和平穩定、反對片面改變台海現狀及任何武力威脅已是歐盟全體會員國的共識。

此外，歐盟是台灣的第5大貿易夥伴，歐洲各國對台灣投資金額累積達718億美元，為台灣最大外國直接投資來源，而近年來台積電等半導體與高科技廠商也展開對歐洲的投資布局。

外交部說，台灣於去年與歐洲國家在農業、醫衛、教育、科技及文化等各項領域簽署共29項合作協議，歐洲地區共74個國會議員、行政官員等各領域訪問團應邀來訪，台灣多名部長級官員亦訪歐。台灣作為印太地區負責任的一分子，將持續深化與歐盟及歐洲議會等理念相近夥伴的合作，共同守護全球及區域的安全與繁榮。（編輯：蘇志宗）1130324