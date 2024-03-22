捷克智庫學者：蕭美琴當選後首訪歐 戰略意義重大

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）副總統當選人蕭美琴近日訪問捷克與歐盟，捷克知名智庫EVC駐台辦主任葉皓勤認為，此舉戰略意義重大，展現台灣新政府不僅在意傳統的美、日外交關係，也有積極開拓歐台關係的企圖心。

「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy, EVC）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）今天接受中央社訪問，對於蕭美琴訪問捷克與歐盟傳遞的合作訊號，表達高度肯定。

葉皓勤指出，歐台關係有2層面，一是台灣與歐盟關係，另一是台灣與歐洲個別國家關係，目前捷克是歐洲最友台的國家，蕭美琴此次赴歐先拜訪捷克，接著拜訪歐盟總部所在的比利時首都布魯塞爾，一舉兼顧2層關係，是非常有意義的安排。

蕭美琴日前應捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）邀請在布拉格發表演說，捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）也出席同場活動，維特齊與SINOPSIS智庫19日都透過社群平台X，貼出蕭美琴訪問的照片。

葉皓勤分析，這種透過民間智庫平台，搭建歐台官方接觸管道的模式，未來將成為歐台外交主流，因為由智庫出面邀約，政治敏感性可以降到最低，卻能達到實質高層交流的效益，「歐台部長級官員都有機會，在這些場合直接接觸洽談」。

對於蕭美琴當選副總統後首次訪歐就前往捷克，葉皓勤認為，重要成果是進行「期待管控」（expectation management），捷克在各種國際場合積極挺台，但台積電最後選在德國德勒斯登設廠，部分捷克友台人士難免感到失望，蕭美琴親自走訪，可傳遞「台灣仍將捷克關係放在首位」的訊息。

葉皓勤說明，捷克從2013年中國宣布「一帶一路」開始，到2020年這段期間，一直想與中國發展關係，但中國對捷克承諾的許多經濟投資皆未實現，讓捷克對中國幻滅，因此就政治現實面，捷台友誼除建立在共享民主價值之上，實質強化各種合作關係也很重要。

葉皓勤強調，台灣外交界最容易受關注者，長期以來仍是台灣與美日關係的進展，透過蕭美琴在當選後首度訪歐，顯示歐台關係也將是台灣新政府焦點，這是一大進步象徵，他相信台灣新任正副總統賴清德、蕭美琴上任後，台歐關係會持續提升。（編輯：林克倫、張若瑤）1120322