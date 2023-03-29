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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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捷克挺台力道增 學者：俄烏戰爭讓歐洲與台灣更近

2023/3/29 18:12（3/29 18:50 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）28日上午應邀赴立法院議場發表演說表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）28日上午應邀赴立法院議場發表演說表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日
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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）身穿亮麗服裝，總在鏡頭前展現自信一面，是捷克眾議院議長艾達莫娃訪台展現出的氣質。不過，比她的眼神更堅定的則是挺台立場。學者分析，俄烏戰爭爆發讓歐洲國家意識到威權擴張，選擇與台灣等民主國家站在同陣線，儼然成了趨勢。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪團成員160人，是歷年來訪台規模最大的歐洲訪問團。

艾達莫娃昨天在立法院演說，表示捷克和台灣的故事交織在一起，「發展自由和民主是我們的責任」；還引用捷克1968年「布拉格之春」時，捷克社會著名的一段話：「我想向你們保證，我們現在與你們同在，我們將繼續與你們同在，在任何情況下，與你們同舟共濟。」

台灣國際戰略學會理事長王崑義接受中央社記者訪問表示，許多歐洲國家曾經歷蘇聯時期，接觸過極權國家統治及壓迫的感受，如今俄羅斯侵略勢力持續擴大，歐洲國家的確備感壓力。

王崑義指出，從艾達莫娃此行的談話來看，台捷關係持續友好勢在必行，看到威權勢力沒有罷休跡象，捷克或其他歐洲國家越來越願意和民主國家站在同陣線。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）今年初甫當選就與總統蔡英文通話，並在推特發文表示，雙方同意加強兩國關係，他並期待未來與蔡總統見面。

王崑義認為，雖然台灣短時間內欲獲得捷克或其他歐洲國家「雙重承認」可能性不高，但中國在區域帶來的威脅有目共睹，因此艾達莫娃堅定挺台的立場，可望帶起其他歐洲國家的仿效與跟隨浪潮。

捷克訪團與台灣簽署3個備忘錄、7個合作成果及兩國國會友好聲明，領域橫跨博物館交流、供應鏈及安全智庫等方面。政治大學外交系副教授黃奎博表示，雙方簽署多項備忘錄，代表捷克在這些議題上感興趣，也願表達支持，不過，能否真正落實產業需求，還有待行政單位進一步推動。

黃奎博指出，近年台灣多與理念相近國家有著共同交集點，即透過國會外交進行交流，藉由民意展現的場域讓中共較難介入，因此國會外交成為台灣取得與其他國家良好互動的渠道。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，捷克地面部隊的武裝能力具一定實力，捷克可成為台灣軍購參考的國家之一，雙方在軍武方面合作，可結合設計工業優勢和火砲製程能力。

蘇紫雲表示，捷克主要產業包含汽車、機械、航太與國防。其中，以航太產業與台灣的合作最具互補潛力，且可深化雙方外交關係。漢翔公司1996年曾出口70具噴射發動機給捷克用於教練機。

他說，捷克航太產業目前以自製教練機最為成熟，具代表性的L-159 ALCA輕型亞音速（subsonic）高級攻擊教練機所採用的F124-GA-100渦扇發動機，即是由台美合資的漢威聯合（ITEC）發動機公司供應，與國軍「勇鷹」高級教練機的F124-200TW發動機可謂師出同門。

蘇紫雲表示，從技術面觀察，台灣擁有F124-GA-100發動機的知識產權及製造能力，台捷雙方深化交流勢必有所收穫、取得雙贏，也有機會進一步成為歐洲國家和台灣參考的合作模式。（編輯：謝佳珍）1120329

#捷克
#艾達莫娃
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