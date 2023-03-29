訪台加速軍購？ 捷克眾議長艾達莫娃：強化資安合作

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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，29日在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄並出席記者會，向眾人揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日

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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）捷克眾議院議長艾達莫娃日前率團訪台，今天在外交部舉行離台前記者會。對於台灣對捷克的軍購案是否進一步合作，艾達莫娃表示，此行台捷簽署多項備忘錄，內容包括「捍衛台灣民主自由」內容。她說，捷克和台灣會在資訊、數位安全領域強化合作。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；這次訪團成員有160人，是捷台兩國史上最大代表團。

艾達莫娃與訪團一行人今天先在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，包含國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄及台捷國會友好聲明等。隨後舉行離台前記者會。

媒體報導，台灣對捷克有大型飛彈車、155公厘8輪型自走砲兩項軍購案，此外，台灣無人機產業代表亦曾赴歐洲尋求捷克等國的無人機戰略合作機會。

艾達莫娃回應中央社記者詢問，訪台是否加速台捷的軍購合作進程，發揮臨門一腳作用。她表示，此行簽署多項備忘錄，其中包括「捍衛台灣民主自由」的內容，但她說國防決策細節由行政部門回答。

媒體追問，捷克國會的角色如何協助保衛台灣民主自由。艾達莫娃重申，台捷「同舟共濟」，並表示，此行會見數位發展部部長唐鳳，雙方就如何加強資安進行許多討論，樂見兩國未來在數位領域深化合作。

俄烏戰爭爆發後，原訂美國對台軍售的刺針飛彈、標槍飛彈交期延遲，甚至M109A6自走砲也因產線延宕取消、改增購海馬斯系統（HIMARS）。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，捷克在冷戰時期扮演東歐兵工廠的角色，地面部隊的武裝能力具有一定實力，捷克可成為台灣軍購參考的國家之一。

蘇紫雲表示，假使台捷在軍武方面進行合作，可結合捷克完善的基礎設計工業，以及台灣火砲生產能力，縮減國內研發時間成本，有助整體國防實力的提升。（編輯：翟思嘉）1120329