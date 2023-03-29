捷克訪台團簽署多項合作 艾達莫娃：支持民主自由戰鬥無止盡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（中）率團訪台，29日在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄。她表示，台捷兩國將持續深化夥伴關係，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的」。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北29日電）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，今天在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄。她表示，此行是捷克近5年最大規模的出訪，感謝台灣熱情招待，台捷兩國將持續深化夥伴關係，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的」。

艾達莫娃與訪團今天見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，包含國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄及台捷國會友好聲明等。外交部長吳釗燮與立法院長游錫堃皆出席簽署儀式。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪團成員160人，是台捷兩國史上最大代表團。

艾達莫娃致詞時表示，此次訪台團隊是捷克近5年規模最大的出訪，她也感謝立法院、外交部為訪團安排緊湊行程，成果豐碩。

艾達莫娃指出，台灣與捷克充分合作援助烏克蘭流離失所難民，感謝台灣願與捷克攜手，面對世界正在發生的許多挑戰。她說，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的。」

吳釗燮表示，面對全球威權主義擴張，台灣和捷克等理念相近民主國家合作，艾達莫娃議長訪台增添豐富成果，兩國也簽署台捷國會友好聲明，彰顯兩國友好情誼。

游錫堃表示，感謝艾達莫娃議長說到做到、劍及履及，儘管中共嚴厲表達抗議，但艾達莫娃仍堅定訪台，不畏強權，兩國將在互信基礎上，在經貿、產業領域持續深化雙邊關係。

捷克訪問團此行和台灣簽署多達11項的合作備忘錄及合作聲明，合作遍及文化、生技、科技等產業面。

游錫堃表示，國會是民主國家展現民意的象徵，台捷雙方國會簽署友好聲明，期許兩國透過合作建立平台，促進更緊密交流，也強化國會開放透明。（編輯：林淑媛）1120329

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團合作備忘錄簽署儀式暨訪台記者會29日在外交部舉行，外交部長吳釗燮（右4）與艾達莫娃（左4）握手合影。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團合作備忘錄簽署儀式29日上午在外交部舉行，外交部長吳釗燮（右）與艾達莫娃（左）致意。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日

立法院長游錫堃（右）與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）29日在外交部簽署台捷國會友好聲明等，雙方合影。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日