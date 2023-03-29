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亮眼紅洋裝成話題 艾達莫娃邀台灣人旅遊捷克

2023/3/29 13:27（3/29 18:41 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）28日上午應邀赴立法院議場發表演說表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）28日上午應邀赴立法院議場發表演說表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日
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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，除表達台捷兩國深化交流的決心，身上亮眼的衣著也受矚。艾達莫娃今天透露，紅色洋裝來自捷克設計師之手；她也預告，台北與布拉格7月直航，邀請台灣人到捷克旅遊購物。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪團成員160人，是台捷兩國史上最大代表團。

艾達莫娃與訪團今天在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，並舉行離台前記者會。外交部政務次長李淳致詞打趣地說，艾達莫娃議長宛如「明星級」政治人物。

李淳說，有個從不關心政治的朋友詢問他，「你有可能問議長她的洋裝在哪裡買的嗎」，讓現場掌聲與笑聲不斷，場面熱絡。李淳表示，因為艾達莫娃來訪，讓許多民眾開始注意台灣的外交訊息，「這絕對就是此行的價值所在」。

艾達莫娃回應李淳和媒體詢問，笑稱自己喜歡在連鎖店或商店購物，喜歡選擇出自捷克設計師之手的服裝，自己選擇穿著紅色，「因為紅色是台灣國旗的主要顏色之一，而且捷克的國旗也有紅色」。

艾達莫娃提到，台北往返布拉格的直飛航線將於7月開航，她也邀請台灣人可以藉此機會到捷克購物。

捷克訪團今天中午結束行程離台前，與台灣簽署3個備忘錄、7個合作成果及兩國國會友好聲明，包含在博物館交流、供應鏈韌性等研究及安全智庫等方面深化合作。（編輯：黃國倫）1120329

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，29日在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄並出席記者會，向眾人揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，29日在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄並出席記者會，向眾人揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 112年3月29日
#艾達莫娃
#李淳
#捷克
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