捷克眾議長艾達莫娃立院演說：在任何情況下跟台灣同舟共濟[影]

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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）28日上午應邀赴立法院議場發表演說表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日

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（中央社記者范正祥台北28日電）捷克眾議院議長艾達莫娃今天率團參訪立法院並發表演說。她說，捷克和台灣的故事交織在一起，「發展自由和民主是我們的責任」；並引用捷克1968年「布拉格之春」時，捷克社會著名的一段話：「我想向你們保證，我們現在與你們同在，我們將繼續與你們同在，在任何情況下，與你們同舟共濟。」

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題發表演說。

發表演說時，艾達莫娃首先以中文向在場人士說「大家早安」，並透過翻譯指出，雖然台灣與捷克在地理上相隔數千公里，說著不同的語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、人民之間如此互相了解的兩個國家。

艾達莫娃說，受邀到立法院發表演說，備感榮幸，這是在歷史上捷克眾議院議長第一次訪問台灣，此行訪台所受接待也遠遠超出期望。

她指出，訪團此行成員有160人，反對黨成員也包括在內，這次訪問台灣令人印象深刻之一的是拜訪宜蘭傳藝中心，回到捷克後，不僅將告訴大家在台灣的所見所聞，還會推薦到美麗的台灣，台捷直航很快就會實現，觀光旅遊更加便利。

艾達莫娃說，在大多數國家歷史中，有榮耀崛起時刻，也有先賢必須調整克服的時候，那些走過荊棘之路才贏得自由和民主的人，是真正能夠珍惜自由和民主的人，但不僅有必要珍惜自由、民主人權，還要提倡這些價值，更要實踐這些價值。

她表示，很多人在談論民主，但專政和獨裁者，無論是過去或現在的，都用自由的甜言蜜語來掩護，但使用的卻是壓迫、威脅，甚至是暴力手段。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（發言台紅衣者）28日上午率團拜訪立法院，並在議場內發表演說。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日

談及民主、自由、人權，艾達莫娃指出，自由選舉能夠作有關自己的決定，能夠表達自己的意見，能去閱讀自己有興趣的書，能夠以自己的天賦選擇專業領域，不僅可以在國境內旅遊，也可以自由到全世界旅行。

不過，艾達莫娃提醒，不能以為民主的獲得是理所當然，不能以為永遠都有這些選擇，因為事實並非如此；如果停止珍惜民主、自由、人權，如果沒有保護這一切，就會很快的失去這一切，甚至可能在一開始都還沒注意到正在失去這一切。

艾達莫娃呼籲，維護安全與和平等珍貴價值，不要天真以為戰爭不會回到生活當中，以俄烏戰爭為例，這場非常殘酷與公然違反國際法的行為正在發生。

她指出，從捷克東部邊境到烏克蘭邊境不到400公里，就如同台北到高雄的距離一樣。

艾達莫娃說，捷克和台灣的故事交織在一起，「發展自由和民主是我們的責任」。

演說最後，艾達莫娃說，「我想向你們保證，我們現在與你們同在，我們將繼續與你們同在，在任何情況下，與你們同舟共濟。因為你們與我們同在，所以我們也與你們同在。」

朝野各黨派立委都踴躍出席今天的活動，艾達莫娃演說結束後，不分朝野，立委均報以熱烈掌聲。

日前立法院朝野黨團協商時，各黨團一致支持比照2020年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台時曾到立法院議場演說，這次艾達莫娃訪台，也邀請她到議場演說。

艾達莫娃今天發表演說前，立法院長游錫堃致詞歡迎，也代表立法院致贈國會一等榮譽獎章給艾達莫娃。游錫堃指出，艾達莫娃是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家女性議長，也是第一位在立法院演說的非邦交國家女性國會議長。（編輯：蘇龍麒）1120328

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前右5）28日拜訪立法院，立法院長游錫堃（前左5）、副院長蔡其昌（前右4）及國民黨立法院黨團總召（前右）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（前右2）等人親自迎接並合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月28日

艾達莫娃（紅衣者）訪團在游錫堃（前右3）帶領下走入立法院中庭，入場時艾達莫娃向眾人揮手致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日

游錫堃（右）頒發榮譽獎章給艾達莫娃（左），兩人在議場中握手致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日