陳建仁：艾達莫娃訪台展現強勁支持 台捷新里程碑

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行政院長陳建仁（右）27日下午接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）及所率訪問團等一行，雙方互贈紀念品。中央社記者郭日曉攝 112年3月27日

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長陳建仁今天接見捷克眾議院議長艾達莫娃時說，訪團展現對台灣強勁支持，為台捷關係立下新的里程碑；台北、布拉格直航7月將正式開航，在觀光、商務等方面可促進人民交流互動。

陳建仁下午在外交部長吳釗燮陪同下，接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團。

陳建仁致詞時表示，代表行政院歡迎訪團來台，台灣跟捷克相距雖然超過9000公里，雙方因為理念發展出友好情誼。捷克新任總統帕維爾（Petr Pavel）在1月當選結果公布後，與總統蔡英文通話，肯定雙邊共享的自由、民主、人權價值，深化雙邊合作，展現民主夥伴彼此珍惜、扶持共榮的精神。

陳建仁指出，台捷不僅高層互動頻繁，近期在經貿、科技、醫衛、文化、教育等層面加強合作，並在智慧機械、網路安全、綠色能源等面向簽署合作備忘錄，成果豐碩；樂見台捷雙邊貿易額穩健成長，第18屆台捷經濟合作會議睽違4年後在台舉行，透過民間企業交流，擴大雙邊經濟往來，創造實質利益。

陳建仁說，台灣與捷克在疫情爆發後，共同發表防疫合作聯合聲明、舉辦論壇、互贈醫療資源，合作對抗疫情，去年9月他曾接待捷克參議院教科文委員會訪團，就疫情防治、醫衛合作交換意見，雙方獲益良多。

陳建仁表示，評估推動多年的台北、布拉格直航，7月將正式開航，他感到雀躍，相信未來在觀光、商務、學術交流等方面，可促進兩國人民直接交流與互動。

陳建仁說，去年捷克參議院、眾議院外交委員會通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織、聯合國氣候變遷綱要公約、國際民航組織、國際刑警組織等，他要代表政府及人民對於捷克的支持，表達誠摯感謝。

陳建仁指出，去年5月捷克駐日內瓦常任代表，在世界衛生大會發言，捷克全力支持台灣以觀察員身分參與WHA，是捷克首次明確表示支持台灣與會；艾達莫娃也曾錄製影片表達支持，使台灣人民備感溫馨。

陳建仁表示，衷心感謝捷克對台灣國際參與的支持，兩國不僅是互惠互利的夥伴關係，可為人民創造福祉；相信台灣人民真誠善良、美好風光，將會豐富難忘，盼望雙方持續合作，推動台捷關係更上層樓。

艾達莫娃說，此行不僅是規模大、範圍廣，也是兩國關係的突破，因為這是捷克眾議院議長首次訪台。這趟旅程有兩個目標，第一，是表達對民主夥伴的友誼與支持，無疑就是台灣。

艾達莫娃表示，捷克試圖與所有人保持良好關係，但對鄰國無端發動侵略的國家，甚至不願將公開侵略稱為戰爭的人、為特殊利益在沒有道德約束而侵略鄰國的人，「怎麼可能保持良好關係？」

艾達莫娃指出，捷克只能與志同道合夥伴建立友好關係，這是合乎邏輯，台灣就是這樣的夥伴，雙方共享普世價值，例如對人權維護、公民自由、寬容民主，拒絕將武裝衝突、侵略作為國際關係工具。

艾達莫娃說，第二個重要目標，是深化全方位合作，捷克與台灣正如火如荼展開一系列合作計畫，將交換學生、展現歷史文化資產中最有價值文物；也將加強貿易投資，分享特殊技術與專業。

艾達莫娃表示，華航7月將開通台北、布拉格直航，她感到非常雀躍，直航不僅是支持商業活動，還有文化、人文交流，也能讓民眾了解捷克、台灣的美景；明天她將離台，這趟旅程將為她留下最好印象。（編輯：蘇志宗）1120327

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）率團訪問台灣，27日下午前往拜會行政院長陳建仁（右），會中互贈紀念禮品並合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月27日

行政院長陳建仁（右）27日下午接見率團訪問台灣的捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）等一行，致詞歡迎艾達莫娃來訪。中央社記者郭日曉攝 112年3月27日