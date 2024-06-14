台灣捐血運動走過半世紀 陳建仁籲年輕人多挽袖

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）「捐血一袋、救人一命」朗朗上口，台灣捐血運動走過半世紀，如今捐血率逾8%名列世界前茅。前副總統陳建仁今天說，少子女化讓可捐血的年輕人減少，盼踴躍挽袖。

大街小巷可見捐血車身影，事實上50年前剛開始推動無償捐血時，不但要面對民眾質疑聲浪，挨罵、投訴都是日常，還要對抗把持血液來源、俗稱「血牛組織」的職業供血者。

回顧一路走來點滴，中華捐血運動協會理事長葉金川在捐血運動50週年感恩茶會中分享，當年還有上萬名職業供血者靠賣血為生，「臉色比病人還蒼白」，更別提健康狀況，最終在疾病風險等考量下，全面禁止賣血。

在各界努力下，民眾對捐血運動態度轉變，葉金川指出，捐血運動第1年的捐血量僅3000多袋，去年已成長到285多萬袋，近年台灣捐血率都在8%以上，世界數一數二。

前副總統、中央研究院院士陳建仁則提到，台灣至今每12人中，就有1人捐過血，希望這樣的「熱血精神」能繼續傳承下去，但在少子女化影響下，年輕人越來越少，需要大家更積極出來捐血，而現在國人平均餘命已經提高，希望未來捐血年齡上限70歲可以再延長，讓大家有更多時間捐血。

一袋袋鮮紅色血液背後，都有著一個助人的念想。每年捐血從未缺席的鄭姓護理師接受媒體聯訪時說，因為家人罹癌大量用血，加上從事護理工作，看到患者對用血的需求，她從18歲開始規律捐血到現在68歲，希望未來有更多年輕人願意捐血，幫助有需要的人。（編輯：管中維）1130614