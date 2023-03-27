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台捷強化科技合作 艾達莫娃點名AI半導體與太空

2023/3/27 13:51（3/27 15:42 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）27日赴國科會，與主委吳政忠進行會談。中央社記者張璦攝 112年3月27日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）27日赴國科會，與主委吳政忠進行會談。中央社記者張璦攝 112年3月27日
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（中央社記者張璦台北27日電）捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，今天拜會國科會主委吳政忠。艾達莫娃說，台捷共享民主、自由、人權等價值，讓雙方得以在許多領域展開合作，且不僅限於半導體，人工智慧、生物與奈米技術，健康和太空都可望入列。

吳政忠則表示，他欣見台灣與捷克在半導體領域進行合作，尤其是在晶片設計方面，國科會將分享相關經驗，協助捷克發展晶片設計研究能力。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天訪問行程；這次訪團成員超過150人，包含科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）、查理大學與捷克理工大學副校長等產官學人士，是台捷兩國史上最大代表團。

艾達莫娃一行人今天赴國科會，與吳政忠進行會談。吳政忠致詞時表示，捷克是台灣在歐洲最重要、最值得信賴的合作夥伴，且不僅是科技、經濟、公衛等領域，守護全世界自由、民主方面亦然。

吳政忠指出，事實上，台捷在科技層次有著長期夥伴關係，國科會與捷克科學院（CAS）、捷克技術署（TACR）等，簽有雙邊合作協議，每年共同補助合作研究與人員交流計畫。

吳政忠表示，他欣見台灣與捷克在半導體領域開展合作，尤其是在晶片設計方面；台灣以跨部會協力運作模式，提供捷克專案獎學金及種子師資培育，國科會及國研院台灣半導體中心，將協助捷克建立實體晶片設計研究中心，以建立捷方晶片設計能力，培訓相關晶片設計人才。

吳政忠表示，期望透過晶片設計中心的合作，讓台捷在其他領域的科技合作上，建構更緊密夥伴關係，達到雙邊互利成長目標。

艾達莫娃致詞時指出，在這一充滿挑戰的時刻，她帶著台捷史上最大的代表團來訪，她認為，這次訪台將取得具體成果與結論，因為台捷現正攜手努力擘劃的，是加強雙邊關係和紐帶。

艾達莫娃指出，台灣與捷克不僅擁有類似歷史經驗，雙方也共享民主、自由、人權等價值觀，「我認為這很重要，因為這在全世界各地並不常見」；在此之下，她確信台灣與捷克得以在諸多領域發展合作。

艾達莫娃說，儘管半導體議題為捷方重中之重，但台捷合作不侷限於此，也包含人工智慧（AI）、生物科技、奈米技術、健康醫療、太空等。

艾達莫娃表示，這次捷克訪團成員包含許多優秀新創公司和企業家，以及大專院校代表，他們將與台灣夥伴進行雙邊會議；她欣見台灣在捷克的投資，也期許未來打開更多合作空間。（編輯：張均懋）1120327

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（右）27日赴國科會，拜會主委吳政忠（左）。中央社記者張璦攝 112年3月27日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（右）27日赴國科會，拜會主委吳政忠（左）。中央社記者張璦攝 112年3月27日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）27日率團赴國科會，與主委吳政忠進行會談。中央社記者張璦攝 112年3月27日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）27日率團赴國科會，與主委吳政忠進行會談。中央社記者張璦攝 112年3月27日
#艾達莫娃
#人工智慧
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