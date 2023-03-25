捷克逾150人訪團抵台 眾院議長艾達莫娃：台捷是最密切友人[影]

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北25日電）捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天率團訪問台灣，她在松山機場舉行共同記者會時表示，從未有取消訪台想法，維持友誼就是要持續建立合作與互訪，捷克與台灣是最密切友人，此次訪台盼加強兩國在半導體與文化的合作。

艾達莫娃訪團搭乘捷克政府行政專機，於今天下午4時42分左右抵達台北松山機場，艾達莫娃一襲綠白色套裝十分亮麗搶眼；立法院長游錫堃伉儷、外交部長吳釗燮等人在停機坪親自接機，隨後進入松指部松嵐廳舉行共同記者會。

艾達莫娃致詞時表示，她去年承諾訪台後，就用最大的決心來規劃訪問台灣，從來沒有取消的想法，捷克與台灣是最密切友人，而維持友誼就是要持續建立合作與互訪。

她說，代表團成員裡有很多人來過台灣數次，今天她有榮幸首次訪問台灣，要看看團員所說的台灣之美，這次訪團成員超過150人，是捷台兩國史上最大代表團，亦是捷克共和國近5年來最大的代表團。

她幽默地說，如果捷克還有另一架飛機，相信也會坐滿，因為還有很多企業家、藝術機構與地方政府等人士，也想加入訪團造訪台灣。

艾達莫娃說，不只捷克、歐洲其他國家對台灣的興趣日益增長，但捷克作為台灣最友好的國家之一，並共享民主、自由、人權等基本價值，將會持續維護這些基本價值。

她表示，在台行程會參訪不同領域，其中希望能加強與台灣在晶片半導體領域的合作；因為無論是晶片設計或開發，台灣都是半導體大國、強國，希望台灣能給予捷克這方面的協助；此外，安全議題與文化交流亦是此行重點。

艾達莫娃是繼捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）後，捷克重量級人物抵台訪問，也是近年來人數最多的國會訪問團，訪團成員百餘人包括捷克政府官員、跨黨派的眾議員，及產學研等各界代表。（編輯：林克倫）1120325