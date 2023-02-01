台捷元首通話創先例 帕維爾：我們是主權國家 做認為正確的事

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捷克總統當選人帕維爾（圖）1月30日與總統蔡英文通話後，31日再次推文表示：「我理解中方對我與台灣的談話持保留態度。但我們是一個主權國家，我們做我們認為正確的事情。」（圖取自facebook.com/prezidentpavel）

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（中央社台北1日電）捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日與總統蔡英文通話後，推文表示「台灣是一個民主國家」，雙方「有共同的價值觀及重要貿易關係，這完全符合公認的外交政策理念」。

帕維爾創下歐洲聯盟（EU）會員國準元首與總統蔡英文通話先例，1月30日在社群網站推特（Twitter）表示雙方同意加強關係，並期待未來與蔡總統見面。

外媒報導，中國曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話。捷克媒體也報導，該國外交部門證實中國外交部在帕蔡通話前，曾打電話給捷克駐北京大使館表達關切。

帕維爾1月31日再次推文說：「我理解中方對我與台灣的談話持保留態度。但我們是一個主權國家，我們做我們認為正確的事情。台灣是一個民主國家，我們與她有共同的價值觀，以及重要的貿易關係，這完全符合公認的外交政策理念。」

「歐洲動態」（Euractiv）報導，這通電話發生在台灣持續於國際上堅持自主而與中國關係愈來愈緊張的期間，勢必引起中國憤怒。歐盟發言人則重申「一個中國政策」無礙歐盟與台灣深化交往。

捷克於1月27至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾以得票率58.32%勝出，3月初將正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

帕維爾視中國為安全威脅，他先前指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。（編輯：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1120201