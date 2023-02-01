彭博：捷克眾院議長證實計劃3月底訪台

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（中央社台北1日綜合外電報導）彭博報導，捷克眾議院議長艾達莫娃證實計劃3月訪問台灣。根據一份電子郵件新聞稿，艾達莫娃在一次與台灣外交部長吳釗燮的視訊會議中，討論了3月底的訪台計畫。

報導指出，一支商業代表團以及多名市政官員和捷克科研教育機關的代表，將隨同艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪台。

艾達莫娃向吳釗燮保證：「有系統支持尊重人權和自由民主原則的夥伴，是我們議會民主的優先要務。」

艾達莫娃去年7月曾迎接立法院院長游錫堃一行人到訪捷克，為捷克眾議院首度接待台灣立法院院長，替台捷關係寫下里程碑，雙方針對兩國關係進行會談。

眾議院是捷克主要民意機構，每4年舉行一次選舉，由掌握過半席位的幾個政黨組成聯合政府。艾達莫娃是「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）的主席，該黨隸屬的中間偏右聯盟在2021年10月大選贏得選戰，選後她以執政黨主席身分獲選為議長。

艾達莫娃長年對台灣友好，堪稱是捷克近年最友台的眾議院議長。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1120201