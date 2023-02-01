中俄學者：台捷關係複製立陶宛模式 北京必須尋求因應之道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）捷克總統當選人帕維爾與總統蔡英文通話後，引起北京不滿。有中國及俄羅斯學者認為，捷克在台灣議題上將步立陶宛後塵，而中國也勢必將對西方國家這種「混合型外交」，尋求因應之道。

至於如何因應，這些學者認為，除在外交層面進行抗議外，中方可能視行為輕重採取制裁、外交降級等一系列措施。但若影響持續擴大，中國與中東歐國家合作機制恐怕會被波及，甚至嚴重到中斷「各方面的關係」。

中國傳媒大學國際關係研究所教授楊勉向俄羅斯衛星通訊社表示，部分曾屬社會主義陣營的中東歐國家，在「改制」後有著強烈的反共情緒和意識形態。近年來，這些國家在中國問題上「緊隨美國的步伐」，像立陶宛、捷克的很多政治人物就透過這一方式「提升了自己的知名度」。

楊勉指出，雖然捷克前任總統始終堅持「一個中國」原則，但近年來捷克政府卻採取了不少「反華措施」。而這次通話已觸及了中國在台灣議題上的「紅線」，中方必然會堅決反對。

他認為，捷克方面的行為給中捷關係的發展帶來了負面影響。中方對捷克行為的進一步反應，將視事態發展而定，程度則要取決於捷克方面的具體行為。除在外交層面進行抗議外，中方還可以視行為輕重採取制裁、外交降級等一系列措施。

楊勉說，如果影響持續擴大，中國與中東歐國家合作機制恐怕也會被波及，甚至更嚴重到中斷政治經濟乃至各方面的關係。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長洛馬諾夫（Alexander Lomanov）認為，捷克的行為是立陶宛政治路線的延續，複製了美國在台灣議題上的政策，也是美國在台灣問題上「政策集團化」的體現。這些國家的行為與其說是支持台灣，不如說是遏制中國的要素，是削弱中國全球地位的工具。

洛馬諾夫表示，如何因應這種「混合型外交」，是中國面臨的艱難選擇。畢竟與這些國家徹底決裂對中國不利，且是美國人「非常希望看到的結果」。但另一方面，中國又不能讓這類行為無法產生後果，這是中國外交必須應對的新挑戰。

他認為，捷克的立場表明「立陶宛模式」可以複製，尤其是在中歐和東歐。中國將不得不為自己和外部世界，制定一個「更容易理解的機制」，以回應這種政治分歧。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120201