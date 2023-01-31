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捷克總統當選人帕維爾與蔡總統通話 中國曾試圖阻止

2023/1/31 13:08（1/31 13:30 更新）
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捷克總統當選人帕維爾（圖）30日晚間與總統蔡英文通話。外媒報導，中國曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話。（圖取自facebook.com/generalpavel）
捷克總統當選人帕維爾（圖）30日晚間與總統蔡英文通話。外媒報導，中國曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話。（圖取自facebook.com/generalpavel）
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（中央社台北31日電）捷克總統當選人帕維爾30日晚間與總統蔡英文通話，隨後在推特發文表示，雙方同意加強兩國關係，並期待未來與蔡總統見面。外媒報導，中國曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話。

據路透社報導，由於台捷雙方缺少正式的關係，加上外交政策的轉變會激怒中國，因此帕維爾（Petr Pavel）這個舉動「極不尋常」。

報導引述一份中國官方在台捷通話前回覆此事的聲明。中國外交部在這份聲明中表示，帕維爾在競選期間曾經提到應該尊重「一個中國原則」。目前中國方面正在向捷克方面查證此事，「我們希望捷克堅守一個中國原則」。

根據帕維爾於30日在推特發表的文章提到「今天，我與台灣總統蔡英文談話。我感謝她的祝賀，並向她保證台灣與捷克共和國共享自由、民主和人權等價值。我們同意加強彼此的夥伴關係。」

此外，他也表達「希望未來有機會與蔡總統見面。」

捷克於27至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

帕維爾在外交上比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

帕維爾視中國為安全威脅，他先前指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120131

總統蔡英文（圖）30日與捷克總統當選人帕維爾通電話近15分鐘，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。（總統府提供）
總統蔡英文（圖）30日與捷克總統當選人帕維爾通電話近15分鐘，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。（總統府提供）
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