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總統與帕維爾通話近15分鐘 盼捷克續與台灣推動緊密夥伴關係

2023/1/30 22:40（1/30 22:57 更新）
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總統蔡英文（圖）30日與捷克總統當選人帕維爾通電話近15分鐘，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。（總統府提供）
總統蔡英文（圖）30日與捷克總統當選人帕維爾通電話近15分鐘，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。（總統府提供）
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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今天晚間與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通電話近15分鐘，恭賀帕維爾高票當選，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。帕維爾強調，台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切。

川普（Donald Trump）2016年贏得美國總統大選後，曾與蔡總統短暫通話，今天是蔡總統第2次跟國際元首通話。

總統府發言人林聿禪晚間轉述，為彰顯台捷雙邊緊密友好的合作關係，蔡總統與帕維爾總統當選人於30日晚間6時舉行電話會議。

林聿禪說，總統首先代表台灣人民及政府，恭賀帕維爾將軍高票當選，肯定帕維爾總統當選人延續捷克故總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。

總統表示，她與帕維爾都是倫敦大學校友，有共同的生活經歷，盼未來就台捷雙邊關係及區域議題保持聯繫，廣泛交流。

總統強調，台捷雙邊互動密切良好，積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作，台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業以捷克作為中東歐地區的重要基地，深化經貿交流。

林聿禪轉述，帕維爾感謝蔡總統電話致賀，肯定台捷兩國共享自由、民主、尊重人權及法治等價值，強調台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切。

帕維爾並表示，捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，並將加強與台灣發展各面向的合作關係。

林聿禪指出，雙方通話時間近15分鐘，交流氣氛融洽，外交部長吳釗燮也參與這項對話。（編輯：林克倫）1120130

前北約將領帕維爾28日當選捷克總統。（圖取自facebook.com/generalpavel）
前北約將領帕維爾28日當選捷克總統。（圖取自facebook.com/generalpavel）
#帕維爾
#林聿禪
#台灣
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