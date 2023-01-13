立陶宛議員訪團聚焦全民防衛 籲台借鏡設步槍兵聯盟

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立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團記者會13日在外交部舉行，立陶宛國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）（左3）及國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）（右3）等人出席，回應媒體提問。中為外交部發言人歐江安。中央社記者張新偉攝 112年1月13日

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯今天表示，此行訪台聚焦敏感的國防安全議題，特別針對雙方都正極力強化的全民防衛概念，他認為立陶宛國民防衛的「步槍兵聯盟」可供台灣借鏡。

國會友台小組副主席莎卡琳恩表示，此行是她過去一年來成果最豐碩的出訪，與台灣官方針對網路安全、假訊息防制、增強國防軟硬體軍備有很多討論，包括瞭解台灣利用不對稱戰力優勢的「豪豬戰略」，雙方也觸及多項未來具體合作計畫，但目前不便公開。

卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）率團訪台，傍晚在外交部舉行記者會。出席者包括曾任立陶宛外長的歐洲事務委員會副主席歐竹拔（ Audronius Ažubalis），議員沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）、帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等。

卡斯楚那斯表示，俄烏戰爭讓大家看到全民防衛機制的重要，台灣近期把義務役役期恢復為一年，訪台期間針對相關議題有許多討論，立陶宛有個非正規軍隊的步槍兵聯盟，受到國家支持，但是由公民主動加入，想為國防盡一份心力的民眾都可參加，他認為台灣也可考慮類似作法。

莎卡琳恩表示，她所屬的社會民主黨是立陶宛最大在野黨，目前在立陶宛受到高度支持，2024年可望成為執政黨，這次訪團成員包括社民黨副主席，充分顯示該黨對台灣關係的重視。

莎卡琳恩說，她此次訪台，台海情勢已不同以往，種種情資顯示戰爭恐已無可避免，立陶宛、台灣、烏克蘭已形成一個強力的政治三角聯盟，一個民主先驅，要打破大家過去的舊思維，強調安撫威權國家是不能帶來和平的，只會讓他們變本加厲。

莎卡琳恩說，今天1月13日對立陶宛別具意義，32年前的今天，俄羅斯試圖奪走立陶宛的獨立自由，當時立陶宛人民若沒有極力抵抗，就沒有現在的立陶宛，因此她今天特別戴了一條烏克蘭女性送她的項鍊，穿上象徵自由的烏克蘭上衣出席。

莎卡琳恩感性表示，她自己的祖父母50年前受到俄羅斯迫害，被流放到西伯利亞，他們被定罪只是因為爭取自由，大家必須要從這些案例學到，正如蔡總統曾下令擊落金門的一架中共無人機，「我們縱容，敵人就會變本加厲，我們要叫他們停止才行。」

歐竹拔表示，他首次來台是25年前，當時他是國會外委會主席，也是立陶宛首度有政治性訪團來台，這次來台看到台灣各方面進步很多，顯示台灣選擇民主是很正確的道路。

歐竹拔也說，立陶宛是北約成員，持續跟北約成員討論安全議題，北約最新發布的戰略首度提到中國威脅，顯示北約未來會更積極協助維護印太地區的安全穩定。

帕卡莉塔強調台立經貿關係蓬勃發展，她預告，下週立陶宛高科技企業將宣布與台灣企業簽署合作案的更多好消息，近日台灣數位發展部長唐鳳訪問立陶宛，也成為首位在立陶宛獲得歐盟居留權的台灣部長，台立合作不只半導體產業，還有教育、雷射科技各方面。（編輯：謝佳珍）1120113

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）13日表示，俄烏戰爭讓大家看到全民防衛機制的重要，台灣近期把義務役役期恢復為1年，訪台期間針對相關議題有許多討論，立陶宛有個非正規軍隊的步槍兵聯盟，受到國家支持，但是由公民主動加入，他認為台灣也可考慮類似作法。中央社記者張新偉攝 112年1月13日