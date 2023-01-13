西班牙國會團：一來就愛上台灣 反片面破壞台海現狀

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）西班牙國會訪團今天舉行訪台記者會，眾院衛生委員會主席羅美洛表示，「成員一到台灣就愛上了這塊土地」，台西共享民主價值，她也重申西班牙國會先前表發表的聲明，反對片面破壞台海現狀。

訪團今天在外交部舉行記者會，出席者包括羅美洛（Rosa Romero Sánchez）、艾斯畢諾薩（Iván Espinosa）、德歐拉諾（Jaime De Olano）、塔爾諾（Ricardo Tarno Blanco）、阿隆索（José Ángel Alonso）、雷格納（Juan Diego Requena）等多位議員。

羅美洛致詞時先以中文問候「你好」，她表示，台西擁有近400年歷史淵源，雙邊情誼深厚，尤其近年經貿關係日益增長，2022年台西貿易額達27億美元，較前一年成長約10%。

羅美洛表示，訪團此行主要目的是強化雙邊關係，成員抵達後都愛上了台灣美食，與台灣人民的熱情、勤奮，並要特別肯定台灣在疫情期間的防疫成果，堪稱世界典範。

羅美洛表示，訪團今天下午將參訪新竹科學園區，親眼見證台灣在半導體產業的創新研發，台灣半導體是確保西班牙、歐盟科技供應鏈無虞的重要產業，訪團對台灣的高科技能力極為推崇。

羅美洛表示，拜會農委會時，曾談到目前西班牙是台灣第一大豬肉來源國，西班牙同時出口非常優質的橄欖油、紅酒，訪團盼這兩項產品也能在台灣市場再創佳績。

羅美洛等多位議員都來自西班牙觀光重鎮城市，被問到是否有意推動台西直航，羅美洛表示，直航對促進雙邊觀光很有助益，她會將訊息轉給西班牙交通部研議，她相信航空公司也會很樂見此一方向。

羅美洛訪團是疫情爆發3年以來的首批西班牙國會訪團，不過他們此行未晉見總統蔡英文或副總統賴清德，也未拜會行政院長蘇貞昌，高層拜會僅安排立法院長游錫堃與行政院副院長沈榮津，交流層級明顯與其他國家的議員訪團不同。

媒體詢問行程安排是否顧慮中國抗議刻意低調，羅美洛僅表示，此行會晤許多官員，「一切安排都很正常」，感謝外交部的協助。

西班牙國會眾議院外交委員會去年10月6日通過「關注台灣海峽緊張局勢」聲明，這是台西終止外交關係近50年來，西班牙國會首次通過的正式書面友台聲明。

羅美洛在記者會中重申這項聲明指出，西班牙眾議院反對任何破壞台海現狀的單邊行動，中國與台灣關係應在不具壓迫性及具備民意基礎上開展建設性對話。（編輯：翟思嘉）1120113