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西班牙國會議員團訪問立院 游錫堃盼深化合作交流

2023/1/11 13:12
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（中央社記者王承中台北11日電）西班牙國會議員組團來台，今天拜訪立法院。立法院長游錫堃表示，在中國的干預和打壓之下，西班牙國會眾議院去年還提出友台議案，他要代表立法院對此義舉表達崇高的敬意，期許兩國未來更加深化合作與交流。

西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛（Rosa ROMERO SÁNCHEZ）今天率團訪問立法院。游錫堃在致詞時表示，在中國的干預和打壓之下，西班牙國會眾議院在去年還提出友台議案，他要代表立法院向西班牙眾議院的義舉表達崇高的敬意。

游錫堃指出，台灣和西班牙都歷經過相似的威權統治命運，兩國人民都曾為了追求民主與自由犧牲奉獻、不屈不撓。正因為兩國命運相似，也都珍惜如今各自擁有的民主制度及多元公民社會，在這樣的基礎上，相信未來台灣和西班牙的交流互動，一定能更加深入，更加廣泛。

游錫堃表示，台灣與西班牙共享民主自由的普世價值，中國則是威權體制的國家，在經濟崛起後，對內壓迫、對外擴張，不只造成印太地區的緊張，也對全球和平產生巨大威脅。

游錫堃指出，最近中國再度妄稱「台灣是中國不可分割的一部分」，但「舊金山和約」內容並並未提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。

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他表示，台灣經過國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替，依國民主權與聯合國憲章民族自決原理，早已成為主權獨立的國家。根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

游錫堃指出，感謝西班牙對台灣的支持，基於台西兩國共同信奉自由民主的普世價值及歷史淵源，期許兩國未來能更加深化彼此的合作與交流，一起為國際和平穩定做出更多貢獻。（編輯：楊凱翔）1120111

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