西班牙國會議員團抵台訪問 疫情後首次
2023/1/10 16:51（1/10 17:16 更新）
外交部歐洲司副秘書長劉拓（左4）歡迎西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛（右4）訪問團。（外交部提供）
（中央社記者黃雅詩台北10日電）外交部今天宣布，西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛（Rosa Romero Sánchez）應政府邀請，今天至14日率團訪台，期間將拜會立法院長游錫堃與行政院，並參訪新竹科學園區。
外交部發布新聞稿指出，訪團成員包括艾斯畢諾薩（Iván Espinosa）、德歐拉諾（Jaime De Olano）、塔爾諾（Ricardo Tarno Blanco）、阿隆索（José Ángel Alonso）及雷格納（Juan Diego Requena）等5位跨黨派眾議員。
外交部表示，本團是西班牙國會自2019年11月訪台以來，西班牙議員再度組團來台，外交部表達誠摯歡迎之意。
訪團訪台期間另將拜會行政院副院長沈榮津，並接受外交部政務次長蔡明彥設宴款待。訪賓也將拜會衛福部、陸委會、經濟部及農委會等，並參訪新竹科學園區，藉由實地訪察深入瞭解台灣發展現況，加強雙方在相關議題的交流合作，提升台西共享價值與友好關係。
外交部指出，面對中國持續片面恫嚇威脅企圖改變台海現狀，西班牙國會眾議院外交委員會去10月6日通過「關注台灣海峽緊張局勢」聲明，這是台西終止外交關係近50年來，西班牙國會首次通過的正式書面友台聲明。
外交部表示，樂見西國國會以具體作為表達對台海現狀遭破壞的關切，未來盼與西班牙等歐洲國家持續攜手合作，共同增進台海安全及區域的和平穩定與繁榮。（編輯：張均懋）1120110
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