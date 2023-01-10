德自民黨副主席談訪台目的：與民主夥伴團結對抗軍事威脅

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總統蔡英文（右）10日在總統府接見德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團，與德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）（中）與自民黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）（左）致意。中央社記者鄭傑文攝 112年1月10日

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天接見德國國會訪團，德國自由民主黨副主席伏格爾表示，他們這次訪問台灣，就是送出一個訊號：與民主夥伴團結在一起，對抗可能的軍事威脅。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、與自由民主黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）率團訪台，蔡總統今天在總統府接見訪團成員。

齊默曼說，去年2月24日，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，世界局勢改變，這不是俄羅斯第一次入侵烏克蘭，但這次入侵敲響警鐘，讓歐洲、德國都醒了過來。

齊默曼指出，訪問台灣是因為大家都是享有民主自由生活的好友，必須來到美麗寶島與民主夥伴緊密站在一起，確保持續享有和平的生活。

伏格爾表示，訪團昨天與執政黨、反對黨，各黨派立委見面，見證台灣是從威權轉型到民主的典範，台灣擁有開放又穩定的民主社會，並見證多次和平政黨輪替，這極為難得。

他指出，雖然德國國會、政府，或是整個歐洲都奉行一中政策，但也同時深信，如果以武力片面改變台海現狀，或威脅使用武力，是無法接受的，這是國際社會、無論是七大工業國集團（G7）或是德國的立場。德國自民黨黨團非常重視和平自由，這次訪問台灣就是送出一個訊號：與民主夥伴團結在一起，對抗可能的軍事威脅。（編輯：郭無患）1120110

總統蔡英文（右）10日在總統府接見德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團，與訪團成員握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年1月10日