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游錫堃接見德國國會團 盼全球民主同盟國支持台灣

2023/1/9 12:47（1/9 13:26 更新）
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立法院長游錫堃（右）9日在立法院接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」，與德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）（左）握手致意。中央社記者王騰毅攝 112年1月9日
立法院長游錫堃（右）9日在立法院接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」，與德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）（左）握手致意。中央社記者王騰毅攝 112年1月9日
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（中央社記者范正祥台北9日電）立法院長游錫堃今天接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」時表示，期待全球民主同盟國，支持台灣反抗侵略與霸凌，共同捍衛全球的和平穩定並催化中國早日民主化。

德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）和自民黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）率團訪台，今天拜訪立法院。

游錫堃致詞時，代表立法院對於德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團的到訪，表達誠摯的歡迎。

他說，感謝德國去年5月決議支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的相關機制與活動。

游錫堃特別提及，施卓克-齊默曼曾在公開場合數度挺台，包括去年中國軍機擾台行徑增強之時，公開表達將訪問台灣，並敦促德國海軍穿越台海支持自由航行權等。

另外，游錫堃說，感謝德國自民黨支持台灣人民有決定自己前途的權利，德國自民黨2021年的競選政綱刪除「一中政策」，支持台灣的民主自由，並建議德國與歐盟擴大與台灣來往，令人非常感動。

游錫堃表示，台灣民主百年追求，台灣歷經長期的殖民和威權統治，為了追求自由民主，犧牲了很多生命才有今天的成果，所以不只珍惜守護，也將盡全力捍衛。

他說，台灣是華人文化圈的唯一民主堡壘，更是全球民主版圖中不可缺少的一部分。

游錫堃指出，台灣經過國會全面改選、總統直選、3度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。

他說，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。

游錫堃表示，感謝德國國會及自民黨對台灣的支持，台灣與德國雖然距離遙遠，但是擁有民主自由人權的共同語言，「我們是民主同盟國」，台灣一定會堅定守護自由民主與人權的普世價值。（編輯：蘇志宗）1120109

立法院長游錫堃（右）9日在立法院接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」時致詞表示，期待全球民主同盟國，支持台灣反抗侵略與霸凌，共同捍衛全球的和平穩定並催化中國早日民主化。中央社記者王騰毅攝 112年1月9日
立法院長游錫堃（右）9日在立法院接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」時致詞表示，期待全球民主同盟國，支持台灣反抗侵略與霸凌，共同捍衛全球的和平穩定並催化中國早日民主化。中央社記者王騰毅攝 112年1月9日
#游錫堃
#台灣
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