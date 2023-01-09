德自民黨副主席率隊訪立院 稱台灣是民主轉型成功罕見例證

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立法院長游錫堃（前排右4）9日在立法院接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」，與德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（前排左5）、自民黨副主席伏格爾（前排左4）等訪團成員及與會立委合影留念。中央社記者王騰毅攝 112年1月9日

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（中央社記者范正祥台北9日電）德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」今天拜訪立法院；訪團共同團長自民黨副主席伏格爾表示，台灣民主轉型極為成功，像這樣的例子非常罕見，值得學習。

伏格爾和德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）共同率團拜訪立法院，立法院長游錫堃與民進黨立委王定宇、林靜儀、范雲、張宏陸，國民黨立委陳以信，以及台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智等人共同會見訪賓。

施卓克－齊默曼表示，德國到台灣雖然距離有點遠，但訪團所有成員都非常高興拜訪台灣這個美麗的國家，全球民主同盟國之間面對面交流，非常重要。

她強調，前來台灣訪問，就是代表對台灣的支持，許多德國國會議員都支持台灣。

伏格爾（Johannes Vogel）指出，台灣是全球對抗威權的典範，有穩定的民主政體，是全世界欽羨的對象，儘管歷經幾次政黨輪替，台灣仍然是一個保持非常公平發展的穩定社會；放眼全世界，像台灣這樣的成功例子非常罕見，台灣民主轉型非常成功，值得學習。

伏格爾表示，台海情勢非常複雜，德國自民黨呼籲台海和平，並傳達給中國一個清楚的訊息，那就是「軍事威脅與動用武力是我們無法接受的」。（編輯：郭無患）1120109

立法院長游錫堃（右）9日在立法院接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」，與德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（左）握手致意。中央社記者王騰毅攝 112年1月9日