捷克外交部次長：姑息威權死路一條 全力支持台民主

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捷克外交部政務次長高薩克表示，捷克將持續竭盡全力，以各種手段、探索所有選項支持台灣的民主。（圖取自facebook.com/JiriKozak76）

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）捷克外交部政務次長高薩克表示，維持台海和平穩定攸關全球繁榮，「人人都該盡份力」，捷克將持續竭盡全力，以各種手段、探索所有選項支持台灣的民主。

高薩克（Jiri Kozak）原規劃於11月下旬訪台，他日前接受中央社記者書面專訪表示，很不幸地先前的訪台行程因「個人因素」必須延後，他也為此縮短了前一站的訪日行程；高薩克認為，他來台訪問不特殊也不稀奇，台捷數十年來都有常態的副部長層級互動。

至於台捷近期是否仍將有高階官員互訪，高薩克透露，有些已在考慮中，甚至「已列入規畫」；他表示，若無持續規律的聯繫互訪，就不可能推動務實合作。

高薩克表示，俄烏戰爭印證，對威權體制採取「姑息主義」是「陷阱和死路一條」（a trap and a dead end），台灣對俄羅斯侵略行動的回應，則確認了台灣是國際民主社群的一員。

面對兩岸緊張，他強調台海的和平與穩定必須被維護，這對維繫區域或全球繁榮是「必要條件」，因此「人人都該盡份力」（Everyone has a role here）；捷克將會持續「竭盡全力」（do our utmost），以各種手段、探索所有選項來支持台灣的民主。

高薩克表示，台捷關係是長遠、持續的，捷克在「政府施政綱領」中把台灣定位為主要的印太民主夥伴，捷克近期公布的印太戰略文件也重申此點，捷克政府決心深化與台灣全方位的合作關係，包括半導體、電動車、太空科技、人工智慧、網絡安全、智慧健康照護等各領域，而「台捷直航」將是實現此目標的重要工具。

高薩克強調，推動經貿合作是台捷關係的重要支柱之一，目前已達成多項具體成果，也有不少計畫正在落實中，台灣已是投資捷克的第三大亞洲國，「我們期盼還能更上一層樓」。

高薩克表示，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）10月出席「捷克布魯諾國際工業展」時，曾特別前往參觀「台灣館」，「此舉正是要展現捷克政府支持與台灣推展經貿夥伴的決心」，包括在商業活動、整體經濟合作或研究創新各層面。

高薩克表示，捷克政府也盼與台灣深化文化、教育、觀光、人與人關係等領域合作，捷克的印太戰略還可結合台灣新南向政策，拓展與其他第三方夥伴合作的契機，包括擴大民間組織間的連結。

被問到駐捷克外館是否可望比照立陶宛前例，正名為「台灣代表處」，高薩克說，他以最喜歡的莎士比亞名言「名稱代表什麼？玫瑰就算呼以別名，依然芬芳如故」比喻，駐捷克的台北辦公室十分活躍、有實效，他不認為改名會帶來任何本質上的變化。（編輯：林淑媛）1111225