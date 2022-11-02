捷克把台灣列優先夥伴 駐台代表盼實現直航、半導體合作

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捷克新任駐台代表史坦格（David Steinke）表示，捷克政府把台灣正式列為亞洲區域「優先夥伴」，雙方關係長期友好，他任內最大願望是讓已談判至少6年的「台捷直航」實現。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）捷克新任駐台代表史坦格（David Steinke）表示，捷克政府把台灣正式列為亞洲區域「優先夥伴」，雙方關係長期友好，他任內最大願望是讓已談判至少6年的「台捷直航」實現。

史坦格也希望促進台捷半導體合作，他坦言競爭者眾，「各國駐台代表都在敲台積電的門」。他認為，捷克的優勢是人才，因此可從「合作研發」著手，感謝台灣提供獎學金，預期明年就會有捷克學生到台灣頂尖大學研習半導體技術，他的夢想是在捷克成立「台捷半導體研發中心」。

史坦格日前接受中央社專訪時表示，他抵台雖僅2個月，但不管到哪個縣市，只要介紹自己來自捷克，台灣人都會報以溫暖微笑，這說明大家都知道「捷克是台灣的好朋友」。

史坦格表示，捷克從1990年代起就對台灣極為友善，故總統哈維爾（Václav Havel）卸任後在2004年訪台，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年來訪，捷克眾院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也已宣布擬於明年春天訪台。

他認為，不只「高層訪問」有意義，任何商務、民間交流都對雙邊關係有益，且外國政要訪台，絕不該被當作中國軍演的藉口，「我們對此的回應方式就是不斷繼續訪台，以及不斷深化對台關係」。

除推動互訪，捷克政府的友台立場也落實在政策面。史坦格說， 捷克政府直接在政府施政綱領（governmental action plan）把台灣列為亞洲地區優先夥伴，這是有別於其他歐洲國家的特點，此外，歐盟雖有共同版本的印太戰略，但捷克也提出自己的版本，象徵捷克對此區域的重視。

在文化交流方面，史坦格表示，2024年故宮可望前往捷克國家博物館展覽，目前雙方正協調保護文物的法令細節。

史坦格說，俄烏戰爭爆發後，台捷開啟的新合作面向還有「共同支持烏克蘭」，例如日前捷克重要智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）促成烏克蘭政要來訪，先前台灣透過捷克捐贈人道物資給烏克蘭，台、捷、烏3國都知道「民主不是天上掉下來的禮物」，將有更多合作空間。

不過史坦格也坦言，台捷關係仍有挑戰任務，其中他最想完成的是已擱在談判桌6年的「台捷直航」。他指著牆上畫框戲稱，「若能完成這項任務，我的照片大概也能被裱起來」，意思是促成兩國直航會是他的一大成就。

史坦格表示，疫情前台灣一年有25萬旅客前往捷克，如今台灣解除邊境限制，可預期觀光人潮會回流。他在拜會總統蔡英文、行政院和各部門時都提過，感覺台灣政府對此態度很支持，但「球在華航手中」，華航有其商業評估，他會「繼續耐心地敲門」。

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史坦格戲稱，另一個「大家都在敲門」的是台灣半導體產業，他理解台灣並非一夕位居世界半導體龍頭，當然也不會輕易把優勢拱手讓人。他認為台捷雙方可從「合作研發」著手，目前已有幾個台灣半導體領域頂尖大學訪問捷克，與捷克大學探索具體合作計畫。

史坦格表示，他的夢想是成立「台捷半導體研發中心」，由一些台灣專家前往教學，並領導捷克團隊研究。他指出，目前台捷雙方有聯繫關係的大學已達到100所之多。（編輯：陳正杰）1111102