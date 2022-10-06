王國材：華航正研究台灣直航捷克布拉格

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）民進黨立法委員許智傑今天在立法院交通委員會建議，應與更多歐洲國家直航，交通部長王國材答詢表示，華航正研究台灣直航捷克布拉格。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「918震災災損情況、重建規劃、補助方式及觀光產業振興」。

許智傑關切台灣的觀光發展，他說，台灣以往與歐洲的互動主要在西歐，缺乏北歐與中東區，建議政府應趁這波全球旅遊復甦的機會，與更多歐洲國家直航及加強觀光行銷，並將瑞典、捷克與立陶宛列為優先。

王國材表示，華航正研究台灣直航捷克布拉格，其中客源是很重要的考慮因素。

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目前台灣已直航歐洲的航點，包括英國倫敦、法國巴黎、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納，11月25日新增義大利米蘭，11月3日再增加德國慕尼黑。

捷克參議院於9月下旬曾組團來台訪問，盼促成台北直航布拉格航班，日前立法院長游錫堃在臉書透露，與交通部長王國材和華航董事長謝世謙對開闢「桃園-布拉格」直航進行意見交換，交通部和華航對於開闢更多歐洲航線樂觀其成，將加快研議及相關評估作業。（編輯：陳清芳）1111006