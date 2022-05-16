姐妹市象徵 台灣穿山甲布拉格動物園首度亮相

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台北市立動物園借殖布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」15日在享受食物。中央社記者林育立布拉格攝 111年5月16日

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（中央社記者林育立布拉格15日專電）台北市立動物園借殖的一對穿山甲今天在捷克布拉格動物園首度亮相。這對穿山甲是台北與布拉格姐妹市的象徵，也代表布拉格追求的價值。

布拉格今天陽光普照，位於北邊郊區半山腰上的動物園一早就開門，讓捷克媒體搶先一睹台灣穿山甲的風采。

在檢疫滿一個月後，這對名為「潤喉糖」（雌）和「果寶」（雄）的穿山甲今天第一次面對捷克大眾。牠們精神奕奕，在保育員的引導下先享受食物，接著來回走動，對環境充滿好奇，讓前來採訪的20多位記者大飽眼福。

園方盛大舉辦歡迎會，迎接這對台灣來的稀客。園長波貝克（Miroslav Bobek）首先說明穿山甲千里迢迢來到布拉格的過程，隨後由保育員瓦拉（David Vala）說明穿山甲食物的準備方式，並邀請捷克在地的名廚助興。

最後，穿著穿山甲花紋襯衫的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）正式宣布穿山甲捷克文暱稱的民眾票選結果，雌性是Fazolka，雄性是Hugo。

歡迎會結束後，波貝克、賀瑞普、駐捷克代表柯良叡一同為穿山甲的展示空間剪綵，正式開放大眾參觀。

布拉格動物園保育員瓦拉（David Vala）當地時間15日引導來自台灣的穿山甲享受食物。中央社記者林育立布拉格攝 111年5月16日

波貝克接受中央社記者訪問時表示，對歐洲的動物園來說，穿山甲相當稀有，布拉格對有機會參與穿山甲的保育工作感到榮幸。

布拉格是德國萊比錫後，第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園，波貝克預期，許多動物專家將專程前來一探究竟。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，「潤喉糖」4歲多，年齡正好可成為稱職的媽媽；「果寶」是幼齒的男生，希望牠們在布拉格開花結果。

台北市立動物園的長遠目標是在歐洲的動物園逐步建立穿山甲的繁殖族群。

捷克首都布拉格因刪除「一中條款」不成，2019年10月與北京解除姐妹市關係，2020年1月改與台北結為姊妹市，兩市的動物園從此推動穿山甲的借殖計劃。

如今穿山甲入住布拉格動物園，可望成為布拉格與台北姐妹市友誼的象徵，

賀瑞普表示，這對穿山甲也象徵布拉格追求的價值，向中國這樣獨裁國家屈服的時代已經過了，現在是挺直腰桿的時刻。

賀瑞普在臉書發文說，布拉格應該與對等、而且能給人靈感的夥伴合作，民主和擁有高科技的台灣是正確的選擇，「不要貓熊，要穿山甲」。（編輯：馮昭）1110516

布拉格市長賀瑞普15日身著穿山甲紋樣的襯衫，宣布台灣穿山甲捷克文暱稱的民眾票選結果。中央社記者林育立布拉格攝 111年5月16日