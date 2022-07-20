游錫堃捷克參院演講 台對歐外交突破

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（中央社記者林育立布拉格20日專電）立法院長游錫堃今天在捷克參議院發表演講，對捷克支持台灣表示謝意，呼籲兩國攜手為守護自由民主努力。這是台灣立法院長第一次在捷克國會演講，會後全場起立鼓掌，堪稱台灣對歐外交的突破。

立法院長游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等人，今天早上抵達參議院，受到議長維特齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）、外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）等人的熱情歡迎。

游錫堃在維特齊的陪同下走進參議院議場，80位參議員全部起立，向游錫堃表示敬意。維特齊致詞時強調，台灣立院院長的到訪是歷史性的一刻，這是延續前總統哈維爾（Václav Havel）人權立國的傳統。

游錫堃演講時，首先稱讚捷克人民反威權、追求民主的精神，雖然受到納粹德國和蘇聯共產的壓迫，從未放棄對自由的追求，如今成為經濟發達、人文薈萃的偉大民主國家。

他說，台灣與捷克距離很遠，但台灣始終覺得捷克像認識多年的老朋友，兩國同樣講民主的語言，共享自由、民主、人權、法治等普世價值。台灣的民主化進程與捷克類似，同樣經歷過異族統治和威權壓迫，如今擁有4個政黨在國會公平競爭的民主政治。

2020年維特齊率團訪台，成為台灣史上第一位在國會議場演講的非邦交國家現任議長，游錫堃稱讚他像春天的使者，帶來台灣拓展國際空間的訊息，從此歐洲越來越多人以行動支持台灣，帶給台灣人民溫暖和力量。

游錫堃並代表立法院，感謝捷克參院當年支持維特齊訪台，並對捷克捐給台灣3萬劑疫苗寒冬送暖表示謝意。

游錫堃話鋒一轉，警告國際民主版圖正在縮小，專制、霸凌、迫害取而代之，緬甸和香港的局勢、俄羅斯入侵烏克蘭就是證明，提醒在座人士追隨哈維爾的精神，為自由、真實、尊嚴的生活堅持不懈。

他呼籲全球民主同盟認清中共政權的本質，舉中國撕毀香港「一國兩制」50年不變承諾的例子，強調中共的天朝思想和霸權心態對印太地區和國際的和平帶來巨大威脅。

演講最後，游錫堃指出，台灣與中國截然不同，崇尚民主自由，確保台灣安全就是確保全球公共利益。他呼籲兩國攜手為守護自由民主努力，期待中國人與台捷兩國人民一樣享受自由，相信民主自由最終會得到勝利。

游錫堃演講結束後參院全場起立，掌聲不斷，游錫堃多次鞠躬和揮手告別才離開議場。這是台灣立法院長第一次在捷克國會演講，堪稱是台灣對歐外交的突破。

捷克參議院對台灣立院來訪非常重視，大門懸掛中華民國國旗，院會今天稍後也將通過決議案，表達對台灣的支持。（編輯：黃自強）1110720

離開捷克參議院會場前，立法院長游錫堃向全體參議員揮手告別。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月20日

立法院長游錫堃在捷克參議院演講結束後，全部參議員起立爆出如雷掌聲。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月20日

立法院長游錫堃步入捷克參議院議場，全體參議員起立向游錫堃表示敬意。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月20日