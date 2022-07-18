游錫堃：捷克是台灣在歐洲貴人 以朝聖心情造訪

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（中央社記者范正祥台北18日電）立法院長游錫堃率團出訪捷克，他今天在臉書發文表示，捷克是嚮往已久的國際民主聖地，是以「朝聖的心情」來訪問；他提及，捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣歐盟關係的關鍵推手。

游錫堃指出，與捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）睽違兩年，非常高興終於在捷克見面。更高興的是，捷克是嚮往已久的國際民主聖地，他是以「朝聖的心情」來訪問，捷克人爭自由、爭民主、反壓迫、反威權，不屈不撓的精神，令他非常敬佩，尤其是1968年的布拉格之春、1989年的絲絨革命，至今仍廣為世人傳頌。

他表示，此次捷克之行，與訪團成員台灣民眾黨立委張其祿、國民黨立委萬美玲、國民黨立委孔文吉、民進黨立委黃世杰，有包括促進邦誼、國會交流、發揚民主、深化文化、科技、經貿關係等多方目的，其中一個非常重要的目的，就是「要向維特齊參議長致謝」。

游錫堃指出，維特齊2020年克服萬難訪台，是台灣史上第一位在立法院演說的非邦交國國會議長，撼動人心的一篇「我是台灣人」演說，不只深化兩國間的民主友誼，還引領歐洲與國際更加認識台灣，並影響了去年10月20日歐洲議會以580票支持、26票反對、66票棄權，高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告案。

游錫堃表示，捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣歐盟關係的關鍵推手。

他指出，維特齊不畏強權欺壓，勇敢帶團訪問台灣，堅持民主自由價值的行動，不只粉碎了中共戰狼外交惡行，亦凸顯出台灣對國際民主的貢獻及在國際地緣政治的重要地位，讓世界更加珍視台灣的價值。

游錫堃表示，維特齊為了捍衛捷克的主權和名譽，選擇用堅強行動回應強權壓迫，率領89人的捷克代表團訪問台灣，不但成功完成前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）遺願、順利擊退中共戰狼外交、更印證了國際交流除經濟利益外，還有更重要的理念和原則應該捍衛。

維特齊2020年訪台，率近90人大陣仗訪問台灣，當時引發中國外長王毅公開揚言要他付出沉重代價。游錫堃在臉書表示，兩年後的今天來到捷克，他帶來一句話：「台灣人民想念您」。游錫堃也帶來了立法院編製、紀錄台捷兩國同舟共濟情誼的「捷克維特齊參議長訪台紀實」，要當面送給維特齊及所有訪團成員留念。

另外，游錫堃也提及，今天與訪團成員一起到捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的墓碑獻花和點蠟燭致意。

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游錫堃表示，哈維爾曾帶領捷克走過1989年的「絲絨革命」及民主轉型，一生都奉獻於自由、民主及人權的推動；許多捷克現任政治領袖都是繼承哈維爾的遺志，不畏強權威脅，只為了捍衛對民主的信念。

游錫堃指出，維特齊在今天聯合記者會說，今年捷克是輪值歐盟主席國，選擇的口號就是哈維爾在1996年所言「歐洲的主要任務就是要找到自己的責任，不只是對歐洲的，也是對整個世界的責任」。這次捷克參議院接待台灣訪團，也是實現捷克在歐洲的任務。此行特別向哈維爾致敬，「永保初衷」，與大家共勉。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110718