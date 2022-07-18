游錫堃率團抵布拉格 議長維特齊熱烈歡迎

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（中央社記者林育立布拉格18日專電）立法院長游錫堃今天率團抵達布拉格，受到捷克參議院議長維特齊的熱烈歡迎。游錫堃在機場表示，捷克是他嚮往已久的民主聖地，他尤其要感謝維特齊2年前克服萬難訪問台灣。

應捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）的邀請，游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等4人，搭乘土耳其航空班機當地時間早上9點飛抵捷克首都布拉格的哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague），受到維特齊的熱烈歡迎。

游錫堃從接駁車下車後，立即張開雙手與在航廈前等待的維特齊擁抱，兩人彷彿一見如故熱情地交談。在與台灣代表團進行短暫會談後，維特齊馬上與游錫堃召開記者會。

游錫堃表示，1968年的布拉格之春和1989年的絲絨革命廣為世人傳頌，他這次是懷著朝聖的心情訪問嚮往已久的民主聖地捷克。

他尤其感謝維特齊議長2年前克服萬難訪問台灣，成為台灣與歐盟關係的關鍵推手。（編輯：韋樞）1110718

立法院長游錫堃（左）今天率團飛抵捷克首都布拉格，在機場受到捷克參議院議長維特齊（右）熱烈歡迎。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月18日