捷克駐台代表：民主是一項任務 台捷將共同應對挑戰

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（中央社記者賴于榛台北19日電）捷克經濟文化辦事處今天舉辦國慶酒會，捷克駐台代表史坦格說，捷克與台灣都明白民主的價值，民主並非天上掉下來理所當然的事情，而是一項任務，兩國將共同應對當前和未來的挑戰。

10月28日是捷克國慶日，捷克經濟文化辦事處今天在台北市舉辦國慶酒會，包含立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人皆出席祝賀；現場約有上百人歡慶捷克國慶，並有捷克傳統美食捷克餃子、邦特蛋糕與來自捷克的啤酒與白酒等等，讓大家品嚐捷克的家鄉味。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）抵台不久，致詞時仍先用苦練的中文打招呼，「親愛的朋友們，謝謝大家的到來。」他也笑著說，舉辦酒會雖然是為慶祝捷克國慶日，但只祝福捷克就太自私了，應該要一同慶祝捷克和台灣的友誼；此語一出也引起台下熱烈掌聲。

史坦格說，捷克與台灣這3年來在多領域的合作取得成果，且共同對抗COVID-19疫情，兩國關係在疫情之後變得更為強大且具備韌性，「相信我們將以同樣方式應對當前和未來的挑戰，無論是在烏克蘭、台灣海峽或是其他地方」。

史坦格表示，捷克人和台灣人都明白民主的價值，民主不是天上掉下來理所當然的事情，而是一項任務；他也感謝今天出席的捷克僑民們用各自的方式，為捷克與台灣的夥伴關係做出貢獻。

史坦格也說，台北市立動物園今年4月贈送給布拉格動物園的一對穿山甲「果寶」與「潤喉糖」，其中雌性的「潤喉糖」已懷孕，若一切順利預計12月中旬後生產，將是歐洲首次成功繁殖穿山甲，「絕妙的聖誕節禮物，讓我們一起為她祈福」。

吳釗燮說，捷克是台灣在歐洲最親密的朋友之一，多年來，兩國在貿易、投資、教育、科技、文化等諸多領域的合作不斷深化，尤其在COVID-19大流行爆發期間，台捷也互贈醫療用品和疫苗。

他說，俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣也藉由捷克向烏克蘭難民提供急需的援助，展示人道主義精神，希望台灣能盡快與捷克再次攜手，協助烏克蘭重建。

吳釗燮表示，捷克政治人物也接連訪台，捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiri Drahos）9月訪台時，在科技、教育、文化等領域與台灣簽署了7項備忘錄，這樣的互動體現兩國間堅定不移的友誼，也體現兩國密切夥伴關係。

另外，吳釗燮也特地感謝捷克支持台灣的國際參與，「台灣將永遠感謝在需要時伸出援助之手的朋友」。

吳釗燮去年曾訪問布拉格並發表公開演講，他說，這讓他見證捷克人的堅韌，因為要頂住中國的壓力，讓台灣外交部長公開出席首都的活動，絕非易事。

吳釗燮也引用捷克故前總統哈維爾（Vaclav Havel）所說的，「真理和愛必須戰勝謊言和仇恨」。他表示，相信兩國共同的價值觀和目標會占上風，台灣和捷克將繼續攜手，為世界的和平與繁榮作出貢獻，也願兩國友誼長存。（編輯：趙蔚蘭）1111019