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吳釗燮接見捷克烏克蘭智庫領袖 盼凝聚共識捍衛民主

2022/10/24 22:42（10/24 23:16 更新）
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外交部長吳釗燮（中）與捷克、烏克蘭訪團，及攜自俄烏戰事前線的烏克蘭國旗合影。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月24日
外交部長吳釗燮（中）與捷克、烏克蘭訪團，及攜自俄烏戰事前線的烏克蘭國旗合影。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月24日
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）外交部長吳釗燮今天上午接見多位捷克與烏克蘭的智庫、非政府組織領袖，歡迎他們來台參加「世界民主運動」（WMD）全球大會，並舉辦「台灣-捷克-烏克蘭」三邊論壇；希望以實際行動凝聚共識，反制全球威權主義的擴張，捍衛彼此都珍視的自由民主共享價值。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮上午接見捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」執行長揚達（Jakub Janda）、捷克非政府組織「People in Need」執行長帕納德（Šimon Pánek）、「烏克蘭勝利國際中心」負責人霍普科（Hanna Hopko），及烏克蘭反貪腐行動中心（AntAC）共同創辦人兼執行長克雷紐克（Daria Kaleniuk）等人。

吳釗燮指出，俄烏戰事爆發後，台灣於第一時間與國際社會同步譴責俄國的侵略行徑，並加入國際制裁行列，同時台灣與捷克等周邊理念相近國家共同合作援助烏克蘭，其中包含捐贈捷克250萬美元援烏賑款、協助安置捷克境內流離失所的烏克蘭人民。

吳釗燮表示，他也與烏克蘭基輔市、布察市長等人舉行視訊會議，實際瞭解當地受創情形與需要，並資助當地重建醫療與教育院所。他強調，台灣援助烏克蘭人民不為求取回報，而是為所當為；未來台灣也將持續協助烏國戰後重建，讓烏國人民早日重返家園，回復往日平靜的生活。

吳釗燮肯定烏克蘭公民社會在戰爭中展現決心與韌性，運用各項資源保家衛國；台灣高度歡迎捷克智庫邀請捷克及烏克蘭學者專家共同組團來台，透過論壇對話集思廣益，促進理念相近夥伴加強交流，以實際行動凝聚共識，反制全球威權主義的擴張，捍衛彼此都珍視的自由民主共享價值。

揚達表示，自俄烏戰事爆發以來，該智庫建立「資訊防衛中心」，提供烏克蘭學者專家與社運者從事研究及資源交流管道，在中東歐地區及國際社會為烏克蘭情勢發聲。

烏克蘭籍的EVC研究員馬卡洛維奇（Mariia Makarovych）及莉巴邱（Khrystyna Rybachok）則感謝台灣政府與人民對烏國提供及時援助，認為台烏在當今安全情勢下可以相互學習及借鏡，並對於推動雙邊各項合作深感興趣。

帕納德表示，People in Need自戰事爆發以來積極與烏克蘭非政府組織及公民社會合作，提供當地人民金錢、物資及教育等援助，也在捷克境內協助安置近40萬名烏克蘭難民；另特別致贈吳釗燮該會感謝狀，感謝台灣政府捐贈民間募集的援烏善款，款項經捷克政府指定該會執行，已嘉惠無數烏國難民。

霍普科致贈吳釗燮來自戰爭前線的烏克蘭國旗，感謝台灣及國際社會向烏國提供的各項援助，使烏國得以快速邁向勝利，也感謝台灣在戰爭爆發初期便與國際社會共同向俄羅斯實施制裁；另盼兩國在戰後重建及數位化、高科技、智慧城市及半導體等領域加強合作，建立更緊密夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1111024

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