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捷克外長：歐盟應幫助被中國霸凌的台灣

2022/4/14 19:34（4/14 22:21 更新）
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捷克外長利帕夫斯基受訪表示，現在是歐盟幫助被霸凌的台灣的時候了。（圖取自facebook.com/pirat.lipavsky）
捷克外長利帕夫斯基受訪表示，現在是歐盟幫助被霸凌的台灣的時候了。（圖取自facebook.com/pirat.lipavsky）
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（中央社記者林育立柏林14日專電）捷克外長利帕夫斯基表示，現在是歐盟幫助被霸凌的台灣的時候了。捷克將在7月出任歐盟輪值主席國，外交人士預期，捷克將把台灣的代表處正名為台灣。

去年底上任的捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）13日接受歐洲政治新聞網站Politico訪問時，指全球民主國家應該團結，其中包括台灣，對台灣「被中國霸凌」表示理解，強調現在是歐盟盡可能幫助像台灣這樣的民主國家的時候了。

利帕夫斯基表示，台灣是捷克的主要投資者，創造許多工作機會，捷克計畫強化雙邊的經貿關係，例如半導體研發，台灣是全球相關領域的先驅。

歐洲第一個以台灣為名的代表處「駐立陶宛台灣代表處」去年11月掛牌運作，造成立陶宛與中國關係緊張。中國為此對立陶宛實施貿易封鎖，歐盟在談判無效後，1月底向世界貿易組織（WTO）提訴。

歐洲第一個以台灣為名的代表處「駐立陶宛台灣代表處」去年11月掛牌運作。（中央社檔案照片）
歐洲第一個以台灣為名的代表處「駐立陶宛台灣代表處」去年11月掛牌運作。（中央社檔案照片）

報導說，外交人士預期，隨著對中國友好的總統齊曼（Miloš Zeman）今年年底下台，捷克可能跟進立陶宛，將原本台灣的代表處更名為台灣。

目前台灣在捷克首都布拉格代表處的正式名稱是「駐捷克台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office）。

現年36歲的利帕夫斯基與布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）同屬海盜黨，過去擔任眾議院外交委員會副主席時曾是「對華政策跨國議會聯盟

對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）

  • 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立
  • 包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入
  • 關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等
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」（IPAC）成員，以對中國立場強硬聞名。

利帕夫斯基長年對台灣友好。台北市長柯文哲2020年年初訪問布拉格締結姐妹市，曾以友台議員身份出席眾議院的接待活動，去年10月底也與來訪的外交部長吳釗燮共進晚餐。

去年10月，捷克舉行大選，新政府在聯合執政協議承諾將重拾前總統哈維爾（Václav Havel）以人權價值為導向的外交，擴大與台灣等亞太民主國家的來往，扭轉總統齊曼親中、俄和反美、反對歐盟統合深化的路線。

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由於北京對俄羅斯侵略烏克蘭的態度模凌兩可，中俄兩國在俄國出兵前還聲明強調「友好沒有止境」，近來歐盟對中國的態度轉為強硬，日前歐盟領導人才在高峰會上警告中國不要協助俄國規避西方的制裁。

今年7月，捷克將接任歐盟輪值主席國，主導歐盟下半年的議程，屆時北京是否援助俄國將是歐盟關注的焦點。（編輯：高照芬）1110414

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