捷克外長：歐盟應幫助被中國霸凌的台灣

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捷克外長利帕夫斯基受訪表示，現在是歐盟幫助被霸凌的台灣的時候了。（圖取自facebook.com/pirat.lipavsky）

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（中央社記者林育立柏林14日專電）捷克外長利帕夫斯基表示，現在是歐盟幫助被霸凌的台灣的時候了。捷克將在7月出任歐盟輪值主席國，外交人士預期，捷克將把台灣的代表處正名為台灣。

去年底上任的捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）13日接受歐洲政治新聞網站Politico訪問時，指全球民主國家應該團結，其中包括台灣，對台灣「被中國霸凌」表示理解，強調現在是歐盟盡可能幫助像台灣這樣的民主國家的時候了。

利帕夫斯基表示，台灣是捷克的主要投資者，創造許多工作機會，捷克計畫強化雙邊的經貿關係，例如半導體研發，台灣是全球相關領域的先驅。

歐洲第一個以台灣為名的代表處「駐立陶宛台灣代表處」去年11月掛牌運作，造成立陶宛與中國關係緊張。中國為此對立陶宛實施貿易封鎖，歐盟在談判無效後，1月底向世界貿易組織（WTO）提訴。

歐洲第一個以台灣為名的代表處「駐立陶宛台灣代表處」去年11月掛牌運作。（中央社檔案照片）

報導說，外交人士預期，隨著對中國友好的總統齊曼（Miloš Zeman）今年年底下台，捷克可能跟進立陶宛，將原本台灣的代表處更名為台灣。

目前台灣在捷克首都布拉格代表處的正式名稱是「駐捷克台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office）。

現年36歲的利帕夫斯基與布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）同屬海盜黨，過去擔任眾議院外交委員會副主席時曾是「 對華政策跨國議會聯盟 對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China） 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立

包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入

關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等 看更多 關閉 」（IPAC）成員，以對中國立場強硬聞名。

利帕夫斯基長年對台灣友好。台北市長柯文哲2020年年初訪問布拉格締結姐妹市，曾以友台議員身份出席眾議院的接待活動，去年10月底也與來訪的外交部長吳釗燮共進晚餐。

去年10月，捷克舉行大選，新政府在聯合執政協議承諾將重拾前總統哈維爾（Václav Havel）以人權價值為導向的外交，擴大與台灣等亞太民主國家的來往，扭轉總統齊曼親中、俄和反美、反對歐盟統合深化的路線。

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