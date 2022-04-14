美重量級參眾議員訪台 外交部：彰顯重視支持台灣

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（中央社記者黃雅詩、溫貴香台北14日電）美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派議員團搭乘軍機今晚抵台訪問兩天，外交部長吳釗燮前往接機；明天將晉見總統蔡英文，接受吳釗燮款宴並拜會國防部長邱國正。

涉外高層表示，這次超友台「6大咖」國會議員炫風訪台，具有跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣等4大重點；在國際局勢動盪之際，以實際行動展現美國力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。

外交部晚間發布新聞稿指出，葛瑞姆14日至15日率團搭乘美國軍機來台訪問，成員包括聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。

外交部表示，對葛瑞姆率領多位重量級美國國會參眾議員訪台表達誠摯歡迎，訪團成員將與台灣官員就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部指出，此團是今年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團，美國國會今年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

外交部表示，在烏克蘭情勢嚴峻之際，美國國會籌組此一重要參眾議員訪團來台，再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾；相信葛瑞姆等美國國會重量級議員們的到訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。

涉外高層晚間表示，葛瑞姆曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，近年來積極在各項議題力陳共和黨主張，展現爭取成為共和黨黨團領袖氣勢，在參院頗具影響力。

此外，參議員葛瑞姆、梅南德茲、波爾及眾議員傑克森4人均為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員；6位訪團成員也多次連署國會友台議案、聯名函及各項友台倡議，是台灣的重要友人。

涉外高層說，訪團成員均高度支持推動深化台美經貿關係，如葛瑞姆及賽斯2021年與共42位參議員聯名致函貿易代表戴琪（Katherine Tai），肯定台美重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）諮商，並籲請戴琪加強推動台美經貿關係。

涉外高層表示，傑克森眾議員2022年3月連署由眾院「國會台灣連線」所發起的200名眾院聯名函，促請拜登政府將台灣納入「印太區域經濟架構」（IPEF）。

涉外高層指出，葛瑞姆及梅南德茲曾籲請行政部門定期對台軍售，並依據「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）鼓勵美資深官員訪台；梅南德茲並曾連署助台鞏固邦交與國際參與的「台北法」（TAIPEI Act）等。

涉外高層強調，美國國會參眾議員來訪，將有助持續強化台美在經貿領域合作。（編輯：林克倫）1110414