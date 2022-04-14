AIT：美資深國會代表團訪台 討論台美重要議題

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國在台協會（AIT）今天晚間指出，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領的資深國會代表團訪問台灣，透過與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等會面，訪團將針對台美重要議題廣泛交換意見。

訪團成員另包括參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez,D-NJ）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr,R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman,R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse,R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson,R-TX）等共6位國會議員。

AIT並在新聞稿中詳細介紹這幾位重量級參眾議員的背景。AIT指出，4度當選聯邦參議員的葛瑞姆目前是預算委員會資深成員，曾在空軍服役功績輝煌，也是堅實的國防推手，他經常訪視駐外美軍實地評估，推動反恐戰爭，以保護長期國家安全利益。

AIT引述指出，某位保守派領導人最近曾形容，「葛瑞姆做正確外交政策的經驗比誰都豐富，要說誰有資格在外交政策說上幾句，葛瑞姆當之無愧」。

AIT指出，梅南德茲的故事是典型美國故事，身為古巴移民之子，他在紐澤西州聯合市的出租公寓長大，後來力爭上游，成為百位聯邦參議員的一員。梅南德茲是現任美國國會117屆的參議院外交委員會主席，梅南德茲在議會中深具國際領導能力，眾望所歸。

AIT指出，梅南德茲身為參院外委會主席，將工作聚焦於當下最關鍵外交政策議題，包含與中國的策略競爭，並致力恢復美國在世界的領導地位，他與改革古巴、中國或俄羅斯政府的社運人士並肩，並為中南美洲與非洲地區弱勢發聲，面對俄羅斯、伊朗、敘利亞及委內瑞拉的獨裁領袖，他呼籲採取強勢的國安立場。

AIT指出，波爾於1994年首次當選聯邦眾議院議員，於眾議院任期達5屆，目前於北卡羅萊納州擔任第3屆聯邦參議院議員。在眾議院任職期間，他領導美國食品藥物管理局 （FDA） 的現代化立法，並開始致力於提高美國的生化武器防禦能力和大流行疾病防範能力。

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AIT表示，波特曼是來自俄亥俄州的聯邦參議員，於2010年首次當選後任職至今。賽斯議員是第5代內布拉斯加州人，在2013與2014年，從未競選過的賽斯與家人搭著搖搖晃晃的舊巴士，不眠不休地跑宣傳，最終贏得內布拉斯加州所有93個縣的勝利，是該州史上最大的壓倒性勝利之一。

AIT指出，傑克森曾在伊拉克服役，於前總統布希任內受召至美國白宮醫療部服役，他在歐巴馬及川普任職總統期間，以白宮醫生的身分帶領白宮醫療部門。2019年1月，川普任命他為首席醫療顧問與總統助理。傑克森為國家服務25年後，在2019年12月從美國海軍以海軍少將退役，回到德州競選聯邦眾議會議員，於2020年11月當選，他參與的委員會包含軍事委員會以及外交事務委員會。（編輯：林興盟）1110414