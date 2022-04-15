葛瑞姆：美國人民了解台灣重要性 是時候讓中國付出代價[影]

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影片來源：presidentialoffice

（中央社台北15日電）總統蔡英文今天接見重量級美國聯邦參眾議員訪問團表示，在座都是台灣的好朋友，感謝各位堅定支持台灣，推動台美關係發展。美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆說，此次來訪展現對台灣的支持以及熱愛。

葛瑞姆說，當中國對台灣日益挑釁，相信只要珍視熱愛的一切，一定會積極因應，因為如果放棄台灣相當於放棄自由與民主，以及自由貿易，這對全人類是重大遺憾。

他說，他想告訴大家，「當我們在電視上看到烏克蘭的一切，我們真的痛心疾首；美國人民非常徹底了解，台灣對美國有多重要」。

葛瑞姆話峰一轉說，「中國對全世界所做的一切，是時候讓他們付出更龐大的代價了」。

蔡總統致詞表示，台美關係有堅若磐石情誼，就是有各位的推動。今年是台灣關係法43週年，訪團來訪格外具有意義，相信能深化交流，創造更多合作成果。

她說，過去幾年來台美透過各種機制一起在印太區域推動民主等良善價值，俄羅斯入侵烏克蘭的事顯示民主國家應該加強結盟力量，共同防禦威權國家對於區域和平的干擾和威脅。

蔡總統指出，台灣是美國在印太地區最堅實夥伴，希望在印太區域扮演更積極角色。此外，台灣也期待促進在印太地區經貿合作，帶來更多繁榮。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派議員團搭乘軍機昨晚抵台訪問兩天，成員包括聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。1110415

總統蔡英文（右1）15日接見重量級美國聯邦參眾議員訪問團。（圖取自總統府YouTube頻道網頁youtube.com）