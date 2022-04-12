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總統：期待台灣瑞典簽署通航協定 展開直航班機

2022/4/12 12:41（4/12 20:24 更新）
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總統蔡英文12日以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。 （總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年4月12日
總統蔡英文12日以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。 （總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年4月12日
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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天以視訊方式接待瑞典國會暨歐洲議會訪團訪團成員表示，期待未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

她並認為，此時此刻，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作，守護共同生活方式。

總統蔡英文上午以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，總統致詞時首先歡迎議員們來到台灣。並表示，這次是瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）和歐洲議會保守黨團政策顧問谷麗絲（Elise Coolegem）再次訪問台灣。也很高興透過視訊，見到其他首次訪台的議員朋友。

總統說，訪團成員都是台灣的好朋友，感謝他們長期在瑞典國會和歐洲議會，關心台灣的各種議題，也積極促進雙邊交流合作。像是瑞典國會議員們在國會殿堂提出許多質詢和動議，增進台灣和瑞典的雙邊關係，也支持台灣的國際參與。這些行動都為台灣帶來溫暖，也讓台灣人民相當感動。

總統提到，這幾年來，感受到來自歐洲議會的大力支持。歐洲議會通過了許多支持台灣的決議或建議報告，尤其，去年十月，壓倒性票數通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告，對於台灣和歐盟的雙邊關係以及未來的交流發展，都具有指標性的意義。她也感謝在場的報告起草人，瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）。

總統指出，台灣和瑞典是理念相近的夥伴，也共享民主自由的普世價值。這幾年來，台灣和瑞典在各項領域的交流，都有顯著的進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假訊息等領域，展開了更多的合作。

總統也期待，未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

總統認為，此時此刻，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作，共同守護生活方式。今年初，她提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深台灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。

最後，總統再次歡迎訪團來訪，也再次感謝他們對台灣的支持。「讓我們一起努力，一起持續深化台灣和瑞典、歐盟的合作交流」。

訪團一行包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson）等人，由歐柏莉與議員魏莫斯共同率領，外交部長吳釗燮、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表孔培恩（Bengt G Carlsson）陪同，在總統府以視訊方式晉見總統。（編輯：黃國倫）1110412

總統蔡英文12日以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，盼共同持續深化台灣和瑞典、歐盟的合作交流。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年4月12日
總統蔡英文12日以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，盼共同持續深化台灣和瑞典、歐盟的合作交流。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年4月12日
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