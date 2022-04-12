吳釗燮：台灣瑞典面對威權主義 應攜手捍衛民主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣及瑞典擁共享民主及人權價值觀，也同樣面臨威權主義國家對民主社會影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰，兩國此時應攜手共同捍衛民主制度及自由社會。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮今天在外交部頒贈「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）睦誼外交獎章，感謝她致力促進台灣與瑞典關係貢獻，吳釗燮隨後以午宴歡迎訪團全體成員。

吳釗燮指出，感謝訪團成員堅定支持台灣，尤其歐柏莉就任主席以來，積極拓展瑞典國會跨黨派的友台力量，並在去年號召多名國會議員聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），為台灣參與國際組織有力發聲。

吳釗燮表示，面對中國威逼台灣行為，身兼福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）共同主席的歐柏莉更展現溫暖情誼，以實際行動支持自由台灣並捍衛雙方共享的人權價值。對此，台灣政府與人民表達由衷感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐柏莉也說，她與台灣的情誼始於10年前在斯德哥爾摩閱讀台灣繪本作家幾米的畫作；繪本中小朋友獲得友誼的故事深受感動。歐柏莉認為，小朋友、大人、國家也都需友誼與支持，此次來台灣再度親自感受到台灣的美好與慷慨，相信台灣人民守護自由民主的熱情，會吸引更多夥伴並肩同行。

吳釗燮強調，俄烏戰爭自2月下旬爆發以來，讓世人目睹俄羅斯殘酷暴行，也象徵民主陣營必須團結一致對抗威權主義擴張野心，台灣及瑞典擁有共享民主及人權價值觀，也同樣面臨威權主義國家對民主社會影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰，此時更需要兩國攜手共同捍衛民主制度及自由社會，台灣與瑞典必將在既有深厚基礎上，繼續深化雙方的友誼及合作。（編輯：林興盟）1110412