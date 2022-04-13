歐洲議員訪台呈現趨勢化 游錫堃：民主的力量

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（中央社記者范正祥台北13日電）立法院長游錫堃接受廣播節目專訪時，被問到歐洲議員訪台呈現趨勢化，游錫堃指出，這就是民主的力量；大家願意與台灣交朋友，彼此欣賞、交流，有困難時就會互相幫忙。

游錫堃11日接受廣播節目「寶島全世界」專訪，預錄內容今天播出，主題談論「俄烏戰爭對台灣的啟示」。

游錫堃指出，俄烏戰爭帶給世人很多啟示，因為台灣面對中共威脅，民眾除應維持堅強的自我防衛能力外，也應找回先民留下的誓死抗敵、守土衛國台灣精神。

訪談過程中，廣播節目主持人鄭弘儀問游錫堃，最近以來，歐洲很多國家組成國會議員訪問團來到台灣，包括目前還有「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」在台訪問，歐洲議員這麼頻密來台灣訪問，代表了什麼意義或轉變。

游錫堃表示，這就是民主的力量；大家願意與台灣交朋友，彼此欣賞、交流，有困難時就會互相幫忙。

他指出，自由、民主、人權是普世價值，雖然台灣被中共打壓，不能參加聯合國等國際組織，甚至連世界衛生組織（WHO）也不能參加，但是台灣與全世界的民主國家一樣，都很民主、自由，表現深獲國際肯定，大家願意與台灣交朋友。

游錫堃說，雖然台灣被打壓、孤立，不能參加聯合國等國際組織，也沒有訂定同盟關係，但是大家因為信奉民主、崇尚自由，就變成一個「民主同盟國」一樣。

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另外，廣播節目主持人還問游錫堃，俄烏戰爭是否改變了國際局勢。游錫堃對此回應，「改變很大」。他認為，俄烏戰爭之後的世界，俄羅斯沒落，本來是世界第二強國，會淪落為類似與伊朗同級的國家；俄羅斯與中共的關係本來是扮演老大，之後中共會變成是俄羅斯的大哥，俄烏戰爭持續越久，俄羅斯的國力會越弱。

談及台灣面對中共威脅，游錫堃說，希望和平，不要有戰爭。他呼籲，全民發揮台灣精神，展現堅強防衛意志，這樣的意志激發出來，敵人就不敢侵犯。（編輯：蘇志宗）1110413