蘇貞昌：盼台灣與瑞典簽雙邊通航協定 經貿旅遊互利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（前左）13日在行政院接見「台灣–瑞典國會議員協會（STPA）主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前右）等一行，兩人互相碰肘致意。後左為行政院政務委員羅秉成、後右為經濟部長王美花。中央社記者郭日曉攝 111年4月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院長蘇貞昌今天接見「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」時表示，台灣與瑞典若有雙邊的通航協定，進而推動直航，相信將更有利於雙邊旅遊與經貿的互惠互利。

蘇貞昌今天下午在發言人羅秉成、國發會主委龔明鑫、政務委員黃致達、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、交通部長王國材等陪同下，接見訪團一行人，包含台灣–瑞典國會議員協會（STPA）主席歐柏莉（Boriana Åberg） 、歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）等10人。

蘇貞昌致詞時說，台灣與瑞典、歐洲雖然距離遙遠，但皆堅信自由人權的普世價值，所以彼此都感覺到非常相近，也很感謝訪團成員在這段期間給予台灣許多支持。

他表示，瑞典有非常漂亮的人文與自然風景，讓外國遊客，尤其台灣遊客非常嚮往，過去造訪瑞典也留下深刻印象。

總統蔡英文昨天視訊接見訪團時曾提出，期待未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機。

蘇貞昌今天也說，台灣民眾過去每年出國旅遊的產值達新台幣8000億元，加上香港國安法通過後，民眾避免透過香港轉機到歐洲，盼訪團能支持台灣瑞典直航，透過簽署雙邊通航協定，將更有利於雙邊旅遊與經貿互惠互利。

歐柏莉則肯定台灣身為民主燈塔的努力，以及面對威脅和挑戰的韌性，也讚許台灣防疫成果卓越，並感謝台灣在疫情初期捐贈歐洲國家口罩。

歐柏莉說，訪團是為彰顯瑞典對台灣的友誼，與國際社會非常關心台灣，這次俄羅斯入侵烏克蘭，證實獨裁者的可怕，用武力威脅破壞和平與民生。

她說，中國以武力威脅台灣，這時全世界民主夥伴更應該團結支持台灣，因為沒有人可以迫使台灣背離民意、民主和法治。

歐柏莉最後也應和蘇貞昌，她說，此行收穫良多，將繼續支持台灣參與國際，並盼下次能從斯德哥爾摩搭乘直航班機訪問台灣。

魏莫斯則說，歐盟是台灣境外直接投資最主要的來源之一，直航對雙邊經貿更有利，也可進一步強化雙邊關係，將在歐洲議會持續推動台歐雙邊投資協定。

他也說，除與台灣合作對抗中國假訊息外，台灣也是歐洲華語教育的關鍵伙伴，他樂見布魯塞爾將成立台灣第一間華語學校。（編輯：林淑媛）1110413

行政院長蘇貞昌（右）13日下午在行政院接見瑞典國會「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左）等一行，歡迎訪團來訪，感謝他們對台灣的支持。中央社記者郭日曉攝 111年4月13日

行政院長蘇貞昌（右）13日下午在行政院接見台灣–瑞典國會議員協會（STPA）主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左）等一行，雙方會中互贈紀念禮品。中央社記者郭日曉攝 111年4月13日

台瑞國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團抵台訪問，台灣-瑞典國會議員協會（STPA）主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左）等人13日到行政院拜會院長蘇貞昌（右），雙方會中互贈禮品。中央社記者郭日曉攝 111年4月13日

行政院長蘇貞昌（右）13日下午在行政院接見「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，感謝議員們對台灣的支持，希望未來持續增進台灣和瑞典的雙邊關係。中央社記者郭日曉攝 111年4月13日