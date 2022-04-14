瑞典議員團擬提案 比照華府使館在台設瑞典之家

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）「瑞典國會議員與歐洲議會議員訪團」今天在記者會透露，瑞典外交委員會最快下週提案，把瑞典駐台北代表處更名為「瑞典之家」，以擴大瑞典在台灣的外交工作，讓瑞典在台灣駐館「不只是一個經貿辦事處」。

瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）表示，她是此案發起者之一，該案已獲得外委會跨黨派多數議員通過，下週或下下週就會正式提出；雖然最後決定權在瑞典政府，但瑞典國會盼藉此表達對台灣的支持，「瑞典作為主權國家，有權詮釋何謂一中原則，就我們的觀點，更名瑞典之家沒有違反一中原則」。

瑞典駐美大使館位在美國華盛頓特區一棟名為「瑞典之家」（House of Sweden）的建築，瑞典大使館、冰島共和國和列支敦士登公國駐美外交使團、瑞典商業代表處都在其內，是瑞典在全球最具象徵性的外交建築之一。

議員艾勒斯表示，在台設立瑞典之家將讓瑞典駐台單位不再只是一個經貿辦事處，「台瑞雙邊關係是台灣與瑞典之間的議題，其他國家不容置喙」。議員魏馬可（Markus Wiechel）則說，他以代表民主黨與該案提案者之一的身分認為，透過設立瑞典之家，是要凸顯把台灣視為主權獨立國家，而非中國的一個省分。

「台瑞國會議員協會暨歐洲議會議員訪團」今天在外交部舉辦訪台記者會，出席者包括團長歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers），及瑞典國會副議長呂謝婷、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）及柯艾森（Alexander Christiansson）等。

多位成員都表示，此次來訪讓他們「愛上台灣」，已迫不及待規劃下次來訪，並強調會在瑞典國會、歐洲議會盡一切努力，推動深化台瑞關係。

歐柏莉一到場就拿出手機反拍記者，她笑稱「我們從來沒受到這種關注」，大陣仗媒體讓他們受寵若驚。魏莫斯表示，此行目的是要發出「歐洲支持台灣的訊號」，讓海峽兩岸都感受到、讓北京獲得一個嚇阻警訊，歐洲不但了解台灣、還關切台灣。

至於歐洲如何支持台灣，魏莫斯表示，國防準備很重要，歐洲應加強與美國合作，使台灣能做好任何應對武力侵犯的準備；而歐盟是集體決策，必須讓歐盟各會員國都知道此事重要性，歐洲在俄羅斯入侵烏克蘭之後提升自我防衛，也能讓美國加強在印太地區的作為。

魏莫斯強調，很喜歡台灣食物，但要分享一個祕密，他家鄉手工肉丸比IKEA好吃兩倍，歡迎台灣人到瑞典品嘗。歐柏莉聞言打趣說，魏莫斯邀請全體台灣2300萬人去瑞典吃他家鄉的秘製肉丸，她倒想邀請千萬個瑞典人來台灣訪問，去品嘗噶瑪蘭威士忌等名產，台灣可在瑞典開華語學校，不只政界互動，民間加強互動也可送出很強的台瑞合作訊號。

現場一位瑞典議員旋即開玩笑說，加強瑞典交換學生來台的唯一問題是，來台瑞典學生都不想回去，瑞典可能會有人口流失問題。

兼任瑞典中央黨外交發言人的呂謝婷表示，瑞典國旗跟烏克蘭的國旗顏色相同，因此對台灣熱切支持烏克蘭很感動，當瑞典國會收到中國警告信，要求訪團不要去台灣，更讓她深覺不管疫情多嚴重，「我需要去台灣」；她表示，俄羅斯入侵烏克蘭的事件告訴大家，對於威權侵略一定要及早反應，而在香港反送中事件爆發時，大家已有教訓。

艾索菲則說，她也收到中國恐嚇信，但效果是讓她更想來，「只要讓中國不高興的事，大概都是做對了」；她想告訴台灣，許多各國國會都是與台灣站在一起的。

魏馬可表示，他是首次來台，這是一趟畢生難忘之旅，他承諾回去將在瑞典國會與歐盟理事會，盡一切努力促進台瑞關係，「台灣應該更受到國際承認」；他透露近期將在歐盟理事會提案，加強與台灣的交流。（編輯：林克倫）1110414

外交部14日下午在台北舉行「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，台灣－瑞典國會議員協會主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前）出席，分享此行訪台心得。中央社記者張皓安攝 111年4月14日