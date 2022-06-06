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歐洲議會外委會通過挺台報告 捍衛多邊主義

2022/6/6 17:01（6/6 17:29 更新）
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歐洲議會外委會2日通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，納入支持台灣參與世衛等國際組織。（圖取自Pixabay圖庫）
歐洲議會外委會2日通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，納入支持台灣參與世衛等國際組織。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃雅詩台北6日電）歐洲議會外委會2日通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，其中除納入支持台灣參與世衛等國際組織，也憂心部分非自由國家意圖透過贊助經費，不當擴大對國際多邊組織的影響力。

外交部今天發布新聞稿，對於歐洲議會外委會響應國際社會的挺台行動，明確支持台灣參與國際事務，表達誠摯歡迎與感謝。歐洲議會全會後續將就該報告案進行表決，外交部表示將持續密切關注進展。

外交部指出，歐洲議會外交委員會2日以55票贊成、13票反對、7票棄權通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，其中納入一項修正提案，支持台灣以觀察員身分有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的相關會議、機制及活動。

外交部指出，歐洲議會「歐盟及捍衛多邊主義」報告期待改革聯合國等多邊機構的效能，同時強化歐盟與其會員國在多邊組織的影響力。

報告呼籲歐盟應更加積極參與國際多邊架構，並憂心部分非自由國家意圖透過贊助經費不當擴大對國際多邊組織的影響力；報告也籲請歐盟與理念相近夥伴深化合作、建立價值聯盟關係。

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外交部指出，繼歐洲議會、德國、英國、丹麥、盧森堡、捷克參議院及眾議院外委會、斯洛伐克國會3個委員會，在今年共計通過11個強力聲援台灣國際參與的決議案或動議案後，外交部樂見歐洲議會外委會在今年世界衛生大會（WHA）結束後，接棒延續力挺台灣國際參與的聲量。

外交部表示，未來將持續與歐盟、歐洲議會及歐洲理念相近國家深化合作，在自由、民主、人權及法治等共同價值基礎上，團結促進全球社群的共同利益。（編輯：林興盟）1110606

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