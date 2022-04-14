游錫堃感謝瑞典訪團挺台 重申台灣中國互不隸屬

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立法院長游錫堃（右）14日在立法院接見瑞典國會與歐洲議會訪團，並致贈禮品給「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左）等人。中央社記者王騰毅攝 111年4月14日

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（中央社記者游凱翔台北14日電）立法院長游錫堃今天接見瑞典國會與歐洲議會訪團，除了感謝力挺台灣，也強調中共無時無刻不忘併吞台灣的野心，台灣與中國一邊一國是鐵錚錚事實，台灣從未被中華人民共和國統治過，與中國互不隸屬。

「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」成員訪台，由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，團員包括瑞典國會副議長、議員以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。

立法院長游錫堃上午在立法院接見訪團時表示，根據經濟學人資訊社（EIU）每年針對全球各國所作的民主評鑑，瑞典長期以來位居前5名，在最新公布的「2021全球民主指數報告」中，瑞典位居第4名，而台灣只是第8名，瑞典的民主表現是台灣學習的典範。

游錫堃指出，他要代表台灣國會感謝歐柏莉在擔任「台瑞典國會議員協會」主席以來，與協會成員不斷地以實際行動聲援台灣、力挺台灣參加WHO，更號召34名瑞典國會議員聯名致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國。

游錫堃也向魏莫斯致上謝意，他說，魏莫斯去年10月在歐洲議會報告「台歐盟政治關係暨合作」，獲歐洲議會壓倒性票數通過，產生首份台歐盟政治關係文件，魏莫斯無懼壓力，提出友台文件，帶動歐洲議會陸續出現有關呼籲中國停止威脅台海及印太地區和平穩定的決議，感謝各位對台灣的支持。

游錫堃提到，近50天來，關注與支持烏克蘭，已成為全球自由民主信仰者每天早上醒過來最關心的議題，台灣也不例外。提到烏克蘭，他很難不想到俄羅斯入侵烏克蘭的20天前，也就是今年2月4日中共國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭發表的聯合聲明中，老調重談「台灣是中國領土不可分割的一部分」謊言，顯露中共無時無刻不忘記併吞台灣的野心。

游錫堃強調，事實上，台灣與中國一邊一國是鐵錚錚事實，台灣從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬，且台灣絕非中國的一部分可從1952年4月28日，全球49個國家共同簽訂的「舊金山和約」獲得證明。

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游錫堃表示，今年是國際局勢風雲詭譎的一年，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭起，歐洲與全球區域安全遭受到二戰以來的最大危機。位處亞洲對抗中共霸權最前線的台灣與全球民主國家同仇敵愾，除了輸送醫療物資與金援烏克蘭之外，更時時保持警覺，認知到自由民主並非理所當然，是要用決心與勇氣來捍衛。

他說，數百年來，台灣先民守土衛國有著可歌可泣的表現，未來，台灣也將持續與志同道合的民主同盟國家共同鞏固自由民主普世價值的基礎，捍衛印太地區的和平穩定與發展。（編輯：謝佳珍）1110414