瑞典議員協會主席：台灣是海峽對岸人民的閃亮典範

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（中央社記者溫貴香台北12日電）來台訪問的「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉今天指出，台灣的自由、民主及人權，是海峽對岸十幾億人民的閃亮典範。台灣的傑出表現帶給世界許多啟發，民主國家必須團結起來，支持台灣的自由與民主價值。

總統蔡英文上午以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，總統致詞時首先歡迎議員們來到台灣。並表示，這次是瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）和歐洲議會保守黨團政策顧問谷麗絲（Elise Coolegem）再次訪問台灣。也很高興透過視訊，見到其他首次訪台的議員朋友。

歐柏莉致詞表示，台灣民主指數排名全球第8，令人讚賞，她十分尊敬台灣的自由、民主及人權，並認為這是海峽對岸十幾億人民的閃亮典範。

歐柏莉說，台灣的傑出表現帶給世界許多啟發，但也被中國共產政權視為威脅。中國共產政權懼怕給予人民任何形式的自由，包括言論自由、集會結社自由、以及新聞媒體自由。這也是為何中國不斷以統一來威脅台灣，並升高挑釁。

她進一步表示，過去幾週全球見識到獨裁者懷抱統一的野心會有什麼樣的結果；俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行是十分可怕的例子，因此民主國家有義務與台灣站在一起，竭盡所能共同捍衛台灣的自由與民主價值。

歐柏莉說，全世界民主國家必須團結起來支持台灣。上週四瑞典國會外交事務委員會以多數表決贊成持續與台灣深化關係，並且決議設立「瑞典之家」，這對曾經提議設立「瑞典之家」的議員來說，是非常大的鼓舞。

歐柏莉提到，瑞典有許多可以向台灣學習的地方，像是台灣應對COVID-19疫情的表現。也希望可以持續努力，讓台灣有機會再參與「世界衛生大會」（WHA）。她相信，此次訪問可以讓兩國更加緊密連結，並展現瑞典議員盡力保護台灣及台灣主權的決心。

歐洲議會去年十月通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，報告起草人瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）致詞表示，歐盟和台灣的關係建立於民主、法治以及人權尊嚴等共享價值。同時，不管是在歐洲，還是在台灣，也都面對威權主義的擴張，因此，也有共同的利益，希望能夠維持以規則為基礎的國際秩序，讓台灣和瑞典這些小型的民主國家可以持續生存與繁榮。

他也感謝台灣在俄羅斯入侵烏克蘭之際，以非常堅定的立場來支持烏克蘭。

魏莫斯說，歐洲議會之前也有代表團專程來台，學習台灣如何應對來自中國的假訊息威脅。訪團昨天與行政院政務委員唐鳳見面時討論了這個議題，讓他留下深刻印象。台灣在對抗中國威脅的同時，還保護了人民的言論自由，這是歐洲必須和台灣多加學習的。

魏莫斯指出，訪團成員昨天也與瑞典的企業代表會面，他們對台灣的經商環境相當滿意，但仍希望能夠持續促進雙方在商業上的相互承認。

魏莫斯說，身為「台歐盟政治關係暨合作」報告的起草人，他致力推動台歐盟洽簽雙邊投資協定。尤其是這份報告去年在歐洲議會獲得壓倒性的通過，相信這只是一個開端，未來雙邊關係將持續深化。

有關台歐盟合作，魏莫斯舉例，他知道台灣即將在布魯塞爾設立語言學校，希望歐盟各個會員國都加強與台灣合作，促進在歐洲的中文學習，這樣才可以關閉一些其他不適合的中文學校。此外，供應鏈的韌性也是遭受非常多挑戰的領域，有很多可以互相學習的地方。

魏莫斯強調，他會持續在歐洲議會宣揚信念，也就是台灣和歐盟之間的關係應該是無止盡、無禁區及無上限。 （編輯：郭無患）1110412